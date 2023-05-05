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俄軍報復空襲敖得薩　無人機尾翼寫「為了克里姆林宮」

▲▼展開報復！襲烏無人機尾塗鴉「為了克宮」。（圖／翻攝自烏克蘭國防部推特）

▲克里姆林宮遭空襲後，俄軍隨即向烏克蘭境內發起數波空襲行動。（圖／翻攝自烏克蘭國防部推特）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯克里姆林宮3日遭2架無人機攻擊，俄羅斯外交部4日發布聲明稱，空襲的幕後黑手就是烏克蘭，引發國際關注。烏克蘭國防部4日表示，俄軍3日至4日夜間開始「多波次」空襲烏克蘭各大城市，其中一架在敖德薩被擊毀的無人機殘骸上，寫著「為了莫斯科」和「為了克里姆林宮」，報復意味濃厚。

烏克蘭國防部表示，俄羅斯無人機4日向烏克蘭境內發動了數波空襲行動，截至目前已有24架見證者-136/131（Shahed 136/131）進行自殺攻擊，烏克蘭空軍與其他防空部隊合作，成功擊落其中18架。

另據CNN報導，烏軍公布的照片中，有一架在敖德薩被擊毀的俄羅斯無人機殘骸上，寫著「為了莫斯科」和「為了克里姆林宮」，顯示俄羅斯這一波空襲行動，很大程度上是為了報復克宮遭轟炸一事。

▲▼展開報復！襲烏無人機尾塗鴉「為了克宮」。（圖／翻攝自烏克蘭國防部推特）

▲俄軍襲烏克蘭的無人機機尾被寫上「為了克里姆林宮」等字。（圖／翻攝自烏克蘭國防部推特）

俄羅斯克里姆林宮3日遭無人機攻擊，俄羅斯外交部4日晚間發布聲明稱，這次攻擊的幕後黑手就是烏克蘭，西方國家如今集體沉默，是在縱容基輔當局使用的恐怖主義手段，俄方保留向這些恐怖主義行徑進行反制措施的權利。

對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）說，無人機攻擊克里姆林宮一事與烏克蘭無關，烏克蘭絕對不會攻擊克里姆林宮，因為那解決不了任何軍事目標。

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