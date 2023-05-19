　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Google Pixel 8 Pro曝光　三鏡頭設計、手機可以量體溫

▲Google Pixel 8 Pro可量體溫。（圖／取自91mobiles）

▲Google Pixel 8 Pro可量體溫。（圖／取自91mobiles）

記者陳俐穎／綜合報導

Google Pixel 8 Pro 和 Pixel 8 預計將於今年推出，目前 Pixel 8 Pro 設計的獨家照片，已經在網路上流出，除了外觀照片外，外媒還發現，Pixel 8 Pro 將配備內置溫度計，可用於測量體溫。

爆料客Tipster Kuba Wojciechowski與外媒91mobiles分享一段 Pixel 8 Pro 影片，展示手機的完整設計，還展示了這款手機如何使用溫度計。Pixel 8 Pro 配備了與 Pixel 7 Pro 非常相似的打孔前鏡頭。背後則有三個鏡頭，但這次Google將所有三個鏡頭都放在藥丸形模塊內。

▲Pixel 8 Pro外觀流出。（圖／取自91mobiles）

▲Pixel 8 Pro外觀流出。（圖／取自91mobiles）

不過有一點不同的是，Google 在 LED 閃光燈下方添加了一個新感應器。這是一個專用的紅外溫度計感應器，可以測量身體溫度。感應器類似於大多數非接觸溫度計使用的感應器。

要使用這台手機測量溫度，必須首先找到白色感應器，然後確保額頭或皮膚上沒有任何遮擋，讓 Pixel 8 Pro 的傳感器盡可能靠近前額，不過不接觸皮膚。點擊開始按鈕並在五秒鐘內將手機移向你的太陽穴。測量完體溫後，手機會振動，就可以看到自己的體溫。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
吳淡如住飯店「一直開著水龍頭」釀淹水！　飯店0求償還向她認錯
獨／高中男擁5億房產！　原因曝光
北市女業務過馬路　遭「百萬阿爾法」撞飛慘死
2歲兒突爆咳！陳彥婷「一種第六感」掛急診　秒被告知住院
快訊／新竹市團滅現場！　22車全部泡水
自由潛水魂斷小琉球　體改先鋒「最後身影曝光」！
獨／3姊弟失聯10年！被塞書包的弟弟近況曝　最快「這時候」見
快訊／11縣市持續豪雨特報！　雷雨彈轟中部2縣市
庾澄慶遭瞎傳「突發心臟病死訊」！　經紀人緊急回應

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

企業常見三種網路威脅　NORDVPN有解方保護企業資安

Google Pixel 8 Pro曝光　三鏡頭設計、手機可以量體溫

手機電池「充到80%」最健康？超狂網友實測3年找答案

iOS 17發布前最後一次大更新　蘋果iOS 16.5修復三大Bug

正牌官方ChatGPT手機版來了！免費無廣告還支援語音輸入

新功能可「測額溫」！　谷歌Pixel 8 Pro真機曝光

Google Cloud雲端在台滿十週年　AI技術助產業創商機

搶攻「520」情人商機　iPhone 14降近4千、安卓旗艦砍萬元

手機會「自動解鎖」恐遭駭！這9款機型最危險...iPhone也入列

HTC推首款億級畫素手機U23 pro　結合AR、VR、MR「今開放預購」

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

黃子佼曝1歲愛女驚人存款！　「刷卡買單」孟耿如母親節大餐

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

太會煮啦！奈國女名廚狂煮菜逾100小時 破世界紀錄

北京實測花現金

《小美人魚》音樂一下回憶湧現　海莉貝利美聲狂掉雞皮疙瘩

企業常見三種網路威脅　NORDVPN有解方保護企業資安

Google Pixel 8 Pro曝光　三鏡頭設計、手機可以量體溫

手機電池「充到80%」最健康？超狂網友實測3年找答案

iOS 17發布前最後一次大更新　蘋果iOS 16.5修復三大Bug

正牌官方ChatGPT手機版來了！免費無廣告還支援語音輸入

新功能可「測額溫」！　谷歌Pixel 8 Pro真機曝光

Google Cloud雲端在台滿十週年　AI技術助產業創商機

搶攻「520」情人商機　iPhone 14降近4千、安卓旗艦砍萬元

手機會「自動解鎖」恐遭駭！這9款機型最危險...iPhone也入列

HTC推首款億級畫素手機U23 pro　結合AR、VR、MR「今開放預購」

因應汛期未雨綢繆　黃偉哲視察大洲抽水站防汛整備

快訊／雷雨帶往南掃！雨彈最新轟炸路徑出爐　劇烈降雨炸2地1小時

好消息！許基宏傷癒復出二軍首打席開轟　有機會歸隊一軍

企業常見三種網路威脅　NORDVPN有解方保護企業資安

教育部通過台科大整併華夏科大！私校工會：應修專法鼓勵公私併

康建4死槍案李鴻淵一審判死！家屬盼速決：不執行只是騙人的謊言

《英雄聯盟》T1 vs JDG中韓五場激戰收視保障！230萬觀看刷新MSI紀錄

迎接最美五月雪！特搜全台油桐花盛典　漫步片片白雪桐花雨

詹皇一路「倒退嚕」向場邊席　馬刺菜鳥：為何國王這麼常假摔

長華科技砸30億新建第4座廠房　今落成啟用

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

3C家電熱門新聞

售價超過AirPods 3！蘋果「透明耳機」官網上架

手機電池「充到80%」最健康？網友實測找答案

正牌官方ChatGPT手機版來了！

新功能可「測額溫」　谷歌Pixel 8 Pro真機曝

iOS 17發布前最後一次大更新　蘋果iOS 16.5修復三大Bug

Google Cloud雲端在台滿十週年

搶攻「520」情人商機　iPhone 14降近4千、安卓旗艦砍萬元

手機「自動解鎖」恐遭駭！這9款機型最危險

新iPhone錄演唱會　「鏡頭廢了」原因曝！

電池續航可達16天　Garmin智慧手錶MARQ系列開箱

Google Pixel 8 Pro曝光　三鏡頭設計、手機可以量體溫

「評價一星」就遭肉搜！Google Maps 評價這兩招保護隱私

iPhone一代神機是誰？果粉點名「這2支」

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

更多熱門

相關新聞

Pixel新款處理器採用Tensor G3

Pixel新款處理器採用Tensor G3

隨著 Google 2023 年度 I/O 大會將於 5 月 10 日在美國加州盛大登場，近日有網友爆料宣稱 Tensor G3 將會是 Google 下一代 SoC，有望在大會主題演講中亮相，這款處理器將會成為今年旗艦產品 Pixel 8 和 Pixel 8 Pro 的主要核心。

關鍵字：

Pixel 8

讀者迴響

熱門新聞

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

失聯10年　被塞書包的弟弟找到了

26歲女墜樓亡…民眾驚爆「是選秀歌手女友」

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

徐靜蕾遭爆美國生女「孩子的爸大家都知」

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

莫莉受夠了！指名Dcard帳號：停止惡意攻擊

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

新竹多起民宅淹水！妹子開車被嚇哭喊世界末日

幼兒園爆「女師餵藥3幼童」　警方逮人扣證物

開大牛撞機車「給6千和解」仍被報警！最有錢網紅怒了

「煙囪雲」驚人降雨攻進南部了　11縣市豪雨特報　

雷雨帶卡住了！雨彈轟2縣市1小時　警戒區出爐

超商大杯美式、拿鐵買5送5連3天搶囤

更多

最夯影音

更多
滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃
咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面