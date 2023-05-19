Google Pixel 8 Pro曝光　三鏡頭設計、手機可以量體溫

▲Google Pixel 8 Pro可量體溫。（圖／取自91mobiles）

記者陳俐穎／綜合報導

Google Pixel 8 Pro 和 Pixel 8 預計將於今年推出，目前 Pixel 8 Pro 設計的獨家照片，已經在網路上流出，除了外觀照片外，外媒還發現，Pixel 8 Pro 將配備內置溫度計，可用於測量體溫。

爆料客Tipster Kuba Wojciechowski與外媒91mobiles分享一段 Pixel 8 Pro 影片，展示手機的完整設計，還展示了這款手機如何使用溫度計。Pixel 8 Pro 配備了與 Pixel 7 Pro 非常相似的打孔前鏡頭。背後則有三個鏡頭，但這次Google將所有三個鏡頭都放在藥丸形模塊內。

▲Pixel 8 Pro外觀流出。（圖／取自91mobiles）

不過有一點不同的是，Google 在 LED 閃光燈下方添加了一個新感應器。這是一個專用的紅外溫度計感應器，可以測量身體溫度。感應器類似於大多數非接觸溫度計使用的感應器。

要使用這台手機測量溫度，必須首先找到白色感應器，然後確保額頭或皮膚上沒有任何遮擋，讓 Pixel 8 Pro 的傳感器盡可能靠近前額，不過不接觸皮膚。點擊開始按鈕並在五秒鐘內將手機移向你的太陽穴。測量完體溫後，手機會振動，就可以看到自己的體溫。