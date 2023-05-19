快訊／土城機車碰撞轎車！騎士連人帶車卡車底　送醫搶救不治

▲土城車禍，騎士送醫不治。（圖／民眾提供）

記者戴上容、陳韻如／新北報導

新北市土城區金城路三段、立德路交叉路口19日發生嚴重事故！一輛轎車與機車發生碰撞，40歲騎士遭卡車底，警消獲報到場，緊急協助騎士脫困，他身上並無明顯外傷，但卻沒了生命跡象，緊急送醫搶救後，他仍不幸宣告不治。

透過現場畫面可以看到，一輛機車橫倒路中，騎士連人帶車硬生生卡在轎車底下，而現場一片狼藉，警消獲報到場後，緊急將騎士救出，但他已沒了生命跡象，緊急送醫後仍宣告不治，至於詳細事故原因仍待調查釐清。