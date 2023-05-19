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徵管家「日薪1000+餐食」　工作細節曝光！一票人喊扯：徵爸媽？

▲掃地,做家事。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友日前在網上看到雇主徵管家，表示1天工作7小時，拆成早班和晚班，日薪1000元含早晚餐，而工作內容包括打掃、陪讀、煮飯、遛狗等。徵人文掀起熱烈討論，大票人一面倒吐槽，「1000元是指美金嗎？」

網友在「爆廢公社」PO出截圖，只見該名雇主徵求管家一名，工作時間分成早晚班兩階段，早上6時要先到家裡，陪小孩上學後，返家打掃、洗衣，還要遛狗、幫狗狗整理環境，直到9時離開。

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一直到晚上5時，管家要到學校接小孩回家，而後準備晚餐並一路陪讀到8時，接著讓孩子就寢後，9時可直接回家。雇主表示，1天工作7小時，日薪1000元含早晚餐，固定每周日休息，薪水每個月15日跟30日領，「歡迎二度就業大學生前來應徵。」

▲雇主在網上徵管家，掀起熱烈討論。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲雇主在網上徵管家，掀起熱烈討論。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此，網友們忍不住吐槽，「這就真的很欠嗆」、「開了眼界，真有這種人耶」、「20年前這樣開1000塊，也找不人的」、「清潔工2小時都超過那個價錢吧，而且完工就閃人了」、「只要夠不要臉，就天下無敵」、「最低薪資都到不了」、「這樣最少要2000，說實在兩段班又沒勞健保，真的不懂行情」、「這是徵孩子的爸媽？」

另外，也有內行指出，「打掃、洗衣基本上屬居家清潔，行情2小時都600元了，光是早上那3小時，最少也要給900元，接送小孩看似沒什麼，但責任呢？晚上接小孩放學還要煮晚餐，算2小時好了，少說也要給500吧，最後2小時陪讀書（可能還得兼家教），沒給個600-800說不過去，而且只有星期日休假，這一天下來薪資最少2000元起跳吧！」

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