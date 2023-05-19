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歌后李翊君攜手愛女創作新歌《有你就甜蜜》靈感竟來自「國民甜品」

▲泰山八寶粥最新廣告影片。（影、圖／業者提供）

消費中心／綜合報導

雙聲歌后李翊君的好聲音讓眾人睽違多年，終於在近期跨刀寶貝女兒王敏淳（小香）的新歌《有你就甜蜜》，還難得邀請到小香的爸爸檢場也一起出現在螢光幕前，大曬家人之間的甜蜜好感情。原來能請出一家超強陣容的就是「國民甜品」泰山八寶粥，不僅是多年來陪伴台灣人一起成長的經典美味，同樣也曾陪伴小香全家人度過許多難忘的美好時光。

▲▼歌后李翊君攜手愛女創作新歌《有你就甜蜜》。（圖／業者提供）

▲歌后李翊君女兒創作新歌《有你就甜蜜》。

由小香與李翊君共同編寫的新歌《有你就甜蜜》，歌詞中寫到：

只要是好的事情 一定想到你
溫暖穿透心底
不論在哪裡 有你在一起
陪著我點點滴滴
身邊總有你 是滿滿記憶
打開就甜蜜 是幸福秘密

這首歌的輕快旋律和暖心歌詞，讓人不禁想起泰山八寶粥的甜蜜滋味。八寶粥曾陪伴許多人度過成長時光，以八種穀物精心熬煮的甜粥，料多味美又有飽足感，早已在台灣人心中的累積滿滿的回憶，就像歌詞所唱「不論在哪裡，有你在一起陪著我點點滴滴」，而堪稱台灣「國民甜品」的泰山八寶粥，開罐即食的大滿足感受，更是完全符合歌詞中「打開就甜蜜是幸福秘密」！

也因此，聽著《有你就甜蜜》彷彿瞬間打開一罐八寶粥，享受吃一口就甜在心的歡樂感受，也不難看出小香一家人的好感情。小香解釋這次《有你就甜蜜》歌詞創作靈感正是來自原生家庭，她覺得自己的家庭生活完全可以用「甜蜜」來形容，所以很順利地寫出一首甜甜蜜蜜的歌曲，而吃甜品也是會讓人感到幸福、放鬆的事，因此有時候創作卡關，她也會吃點八寶粥轉換情緒、稍作休息，就有動力繼續創作。

小香表示，這次創作過程雖然在作曲時沒有太大的瓶頸，但是在歌詞上有點卡卡，想不出太多甜蜜、幸福的同義詞，還好有媽媽李翊君給予建議、協助發想而順利完成；而這首為泰山八寶粥所寫的《有你就甜蜜》，不僅是小香第一次讓他人唱自己寫的歌，更是第一次和媽媽李翊君合作單曲，心情又興奮又緊張，更希望讓所有聽到的人都能感覺幸福甜蜜，喜歡上這首充滿暖心滋味的歌曲。

▲▼歌后李翊君攜手愛女創作新歌《有你就甜蜜》。（圖／業者提供）

▲小香表示：八寶粥代表著父母陪伴的甜蜜時光。

小香分享，先前到美國念書時，和外國室友分享八寶粥，大家一吃驚豔，直說：「天下怎會有這麼好吃的甜品！」讓她覺得很高興也為來自台灣的美食驕傲，因為八寶粥對小香而言就像是家一樣，人在美國看到八寶粥，就會想起小時候媽媽陪伴的時光，因此對她而言，泰山八寶粥就是一個甜蜜又溫暖的存在。

李翊君也分享，當初收到品牌邀請時馬上就想起許多關於八寶粥的記憶，像是年輕時肚子餓或心情不好時，媽媽都會拿八寶粥給她吃，尤其逢年過節總會期待桌上出現八寶粥，甚至更久以前家中長輩要熬一鍋臘八粥還得從早忙到晚，而現在有了罐裝八寶粥隨手可得，想吃就吃，真的太幸福了，因此她也希望能把一樣的愛與溫暖傳遞給小香。

▲▼歌后李翊君攜手愛女創作新歌《有你就甜蜜》。（圖／業者提供）

▲檢場認為：家裡的相處之道就是要相互尊重，一起吃美食也有助於拉近距離。

李翊君認為，陪伴是最難也最珍貴的家庭相處之道，有時候不需要特別問對方煩心的原因，花點時間一起吃美食，有時就可以化解不愉快的情緒，成為互相支持的力量。巧的是，檢場也認為家人相處之間不必在風頭上爭輸贏，有時候一起吃吃美食就能轉換心情，再開導一下通常都有很好的效果。

▲▼歌后李翊君攜手愛女創作新歌《有你就甜蜜》。（圖／王敏淳提供）

▲《有你就甜蜜》單曲。（圖／王敏淳提供）

《有你就甜蜜》完整版歌曲請上KKBOX搶先聽
https://www.kkbox.com/hk/tc/song/SsrKsMI_DXYxZdqVA4

這樣暖心的滋味，快與最愛的家人一同分享：https://reurl.cc/klmE0L
現在吃泰山八寶粥還能抽好禮：https://www.taisun.com.tw/lottery-event/desserts2023sp

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