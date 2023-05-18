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社會 社會焦點 保障人權

30天阻詐22件！　這銀行有鷹眼...攔詐全縣第一　

▲雲林警方抓詐騙車手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林警方逮捕詐騙集團成員。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警方統計，今年2月到3月，金融機構及超商成功攔阻詐騙22件，攔阻金額722萬4,020元，其中以中國信託斗六分行攔阻4件最多，今(18)日下午縣長張麗善，藉由治安會報表揚機警行員，並頒發感謝狀及禮券，表揚辛苦的有功人員，感謝大家成功保住縣民的血汗錢，強調將強化全民打擊詐欺犯罪信心。

雲林縣警察局表示，阻詐全有賴行員及店員主動關懷提問，即時察覺異常，通報警方到場協助攔阻民眾受騙，光是今年2至3月，攔阻民眾遭詐騙22件，攔阻金額722萬4,020元，警民合作成功保住被害人遭詐騙的錢財。

22件攔阻案件中，其中以中國信託斗六分行攔阻4件最多，國泰世華斗六分行235萬元、台銀行斗六分行148萬4,020元，土地銀行斗六分行80萬。

▲雲林警方抓詐騙車手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

局長林故廷表示，配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5版」之推動，該局已規劃「金融機構及超商攔阻詐騙工作強化作為」，並將於近期召開「防制詐欺聯防網絡座談會」，藉由加強與金融機構及超商間之聯繫。

另外強化行員落實關懷提問，超商攔阻詐騙及辨識車手身分，建立共同打擊詐欺之意識，防制並攔阻詐騙，減少民眾財產損失，以達「預防為先、偵防並重」之目的。另呼籲民眾如遇詐騙，小心求證仍為防詐之不二法門，如有疑似遭詐騙情形，請立即撥打防詐騙諮詢專線165或撥打110報案查證。

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