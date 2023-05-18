第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警1現象：快把口罩戴回來

▲4月17日起口罩大鬆綁，北捷通勤仍可看到民眾戴口罩，資料照。（圖／記者戴若涵攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情反撲！疾病管制署16日宣布Omicron已經正式進入第四波疫情，感染科權威黃高彬分析，4月底口罩解封之後，感染人數就明顯變多，臨床觀察醫院的新冠病患增加達3成，現階段建議民眾仍應該自主性保護自己進，盡量戴口罩，特別是公共交通工具，密閉場所還是要戴，有戴有保佑。

根據疾病管制署的監測，4月底以來新冠疫情持續呈現上升趨勢，特別是上周（5/10-5/16）併發症通報每日平均新增154例，比起前一周上升33%，5月起本土併發症累計2,022例；另在變異株監測方面，高傳染力Omicron亞型變異株XBB已成本土主流病毒株。疾管署副署長羅一鈞表示，目前各項指標都顯示疫情在上升，Omicron已經正式進入第四波疫情，且預期疫情到6月底都處於上升階段。

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感染科權威、中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬受訪時表示，這是口罩摘除的後果，4月底以來可以看到通報人數不降反升，禁令解除後，不少人在公共場所不戴口罩，感染機會大增，且國內變異株流行比國外稍慢，近期XBB相關亞型增加，特徵就是傳染力更強，台灣很多人對新變異株沒有抗體，口罩一摘，被傳染機會就變多了。

▲疾管署提醒口罩建議。（圖／疾管署提供）

黃高彬指出，醫院內統計從口罩禁令解除4月20日起至5月中旬，通報新冠個案明顯成長，增加幅度約34%。另一個值得擔心的是，流感有延遲情況，到現在仍在流行。黃高彬解釋，平常流感流行在1月至3月，4月疫情結束，但國內1~3月都在戴口罩，很多人沒有感染，口罩一摘就全都中鏢，變成4月份是流感增加、新冠也增加。

「現在的重點是自主保護」黃高彬說，現階段不會建議政府再拉高防疫措施，也來不及，原則上建議民眾自主性保護，盡量戴口罩，特別是公共交通工具、密閉場所還是要戴，至少維持到5月底，等天氣逐漸變熱，疫情下降的機會較高，到時候可以再評估防護程度是否維持。

黃高彬提到，也要注意醫療量能有無受到影響，之前疫情還未降級，有專責病房開設要求，主要是擔心影響一般疾病患者住院治療權益，現在已經新冠法定傳染病已經改類，病床相對能充分運用，感染者治療尚無問題。

國內防疫解封，從3月20日起輕症免隔離，僅通報併發症（中重症），4月17日起口罩大鬆綁，取消公共運輸口罩令，5月1日則正式防疫降階，新冠從第五類法定傳染病改為第四類，中央流行疫情指揮中心解編。

▲▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

▲新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）