HTC推首款億級畫素手機U23 pro　結合AR、VR、MR「今開放預購」

▲HTC推首款億級畫素手機U23 pro。（圖／HTC提供）

記者高兆麟／綜合報導

全球智慧型手機大廠HTC今（18）日宣布HTC U 系列家族增添新成員 U23系列，同時推出HTC U23 pro及HTC U23。全新HTC U23系列將帶給消費者嶄新的娛樂體驗，透過全新改版的VIVERSE App，大幅拓展手機未來應用空間，化身為更便利通往跨域虛實世界的門戶。HTC U23 全系列皆搭載卓越攝錄功能及實用貼心功能，消費者可根據自身使用需求挑選最佳選擇。



HTC U23 pro推出咖啡黑與慕雪白兩款配色，並一次提供兩種大容量規格12GB/256GB與8GB/256GB供選擇。5月18日起開放預購，消費者可至官網登錄獲得「HTC U23 pro早鳥禮」，並將於5月23日起陸續於HTC商城及指定通路出貨，原有HTC客戶更可於全台指定通路門市，參與「舊愛換新」活動，享有額外優惠。HTC U23則推出水漾藍與羅蘭紫兩款配色，並提供8GB/128GB規格選擇，預計於6月中開賣。



全球業務總經理黃昭穎表示：「手機是現代民眾最重要的日常個人設備，而隨著科技的不斷突破，透過手機所能觸及的世界再也不只侷限在現實世界中；HTC結合多年在AR、VR、MR的領先技術，讓消費者可以透過自己的手機，無縫接軌、穿梭在虛實交融的不同世界．並且一樣可以享受在社交、娛樂、學習甚至購物上的全新體驗。我們深信，人類生活邊界不該被設限在任一裝置上，它更應該是突破現實框架的最佳起點。因此我們不斷嘗試各種可能，為企業及消費者打造實現夢想的全新體驗，HTC U23系列的推出也正是我們實踐的重要一步。」



高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示：「高通正在實現一個人與萬物智慧連結的世界。我們與HTC在為使用者打造無縫且沉浸式體驗方面，一直以來維繫著長期且密切的合作關係。我們很高興能讓領先的Snapdragon技術擴展至全新的HTC手機，進而實現令人驚艷的行動遊戲、高速連網能力、智慧娛樂和栩栩如生的攝影等眾所期望的功能。」



HTC U23系列兩款皆配備支援30W快充組（隨盒附30W快充頭），並搭載同級機種甚少同步支援的無線充電與反向充電功能。在外工作或旅遊，總是會發生配件或設備有借電的需求，HTC U23系列貼心提供可當行動電源的反向充電功能。



此外，HTC U23系列擁有IP67防水防塵等級、配備實用的3.5mm耳機孔及具有更高的抗刮擦性和更好的耐衝擊性Gorilla Glass Victus玻璃螢幕，同時支援指紋及臉部辨識快速解鎖功能。兩款機型皆具備6.7吋大螢幕，及120Hz 可調式更新率，無論看劇、玩遊戲都能依需求調整，讓畫面穩定性更高，體驗更加流暢。而兩者皆內建4,600 mAh大容量電池，輔以絕佳的節能效率，確保使用者擁有無後顧之憂的強大續航力。



不僅如此，HTC U23系列與今年獲獎無數的VIVE XR Elite搭配相得益彰，可將手機畫面鏡像投影至VIVE XR Elite享受300吋超大螢幕，並可在 VR 環境中瀏覽手機、啟動行動應用程式及檢視相片和影片。無論是現實生活或在虛擬世界都具備豐富的功能性，讓消費者如隨身攜帶未來。

搭配著HTC U23系列推出全新改版的VIVERSE便捷入口VIVERSE App。VIVERSE App完美適配手機體驗，可使用「AR」虛實整合功能打造獨具個人特色的各式分身並大玩新型態社交 ; 並自由穿梭於不同的「探索・World」體驗全新升級的VIVERSE空間 ; 參與各式各樣如臨現場的「活動」; 透過「市集・Market」購入數位資產並可佈置於個人空間，VIVERSE App將所有體驗融入其中，一鍵登入即可串接所有功能。

HTC U23 pro配備強大的五鏡頭組合，主鏡頭搭配1億800萬高解析畫素並支援光學防手震（OIS）、電子防手震（EIS）功能，並且具備120度超廣角，微距相機及散景拍攝功能 ; HTC U23則配有實用的四鏡組合，搭配6,400萬畫素主鏡頭、120度超廣角、散景功能樣樣到位。



此外，HTC U23 pro主鏡頭搭載f/1.7大光圈，自帶主角光環的專業人像攝影也都能完美搞定！以及HDR生動呈現，無論是日出、日落場景或是欲捕捉環境光影變化，都能簡單地應對，輕鬆記下每個精彩瞬間。此外，主鏡頭所具備的AI 場景偵測、夜景模式、專業手動模式、縮時攝影、慢動作攝影、10級美顏調整、全景模式、4K高畫質、極致穩定的動態攝影更把「自由攝影」拉升至全新層次。



前鏡頭HTC U23系列皆配備3,200萬畫素美顏自拍相機及10級美顏調整，恣意展現百變自我，不假他人之手。

HTC U23 pro上市提供12GB/256GB與8GB/256GB兩種版本及「咖啡黑」與「慕雪白」兩種顏色予消費者選擇，建議售價為新台幣17,990元及16,990元，於5月18日起於HTC網路商店、PCHOME購物、MOMO購物、YAHOO購物商城、蝦皮購物、神腦生活及全台187家指定經銷門市全面開放預購，並將於5月23日陸續到貨。

HTC U23上市提供8GB/128GB 版本及「水漾藍」與「羅蘭紫」兩種顏色予消費者選擇，建議售價為新台幣14,990元。預計於6月中於各大電商通路及全台指定電信及經銷門市開賣。