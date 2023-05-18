印度老翁「娶35歲妻」照顧45歲腦麻兒　她婚後擺爛！遭刀刺慘死

▲印度71歲男性與相差36歲的女子結婚，結果半年後買凶殺妻。（示意圖，非文中當事人／CFP）

記者張寧倢／編譯

印度71歲老翁去年底剛與一名35歲女子結婚，他心裡認為妻子婚後會照顧他患有腦麻的45歲兒子，結果事與願違，老翁為了擺脫相差36歲的新婚妻，竟然選擇以100萬印度盧比（約新台幣37.3萬元）價格買凶殺人。女子17日下午被發現全身多處刺傷死亡。

根據印度媒體NDTV報導，女子17日下午2時30分在西德里Rajouri Garden地區一處住宅被認定當場死亡，警方在現場發現她身上有多處刺傷。45歲男子威平（Vipin）與20歲同夥希南蘇（Himanshu）闖入家中刺死女子，但兩人也有受傷，並洗劫了屋內，拿走女子與她的繼子的手機。結果證明他們只是為了誤導警方辦案，佯裝成一起搶劫案，事實上卻是女子的年邁丈夫買凶殺人。

教唆殺人的71歲老翁古普塔（SK Gupta）2022年11月與死亡的35歲女子結婚，結果婚後古普塔認為，妻子沒有妥善照顧患有身體殘疾與腦麻的45歲繼子，因此提出離婚，妻子卻向他提出1000萬盧比（約新台幣373萬元）的贍養費要求。古普塔不願支付又極度想擺脫她，因此找上熟人威平借刀殺人，雙方談妥100萬盧比的買凶價格，古普塔還事先付了24萬盧比（約新台幣9萬元）訂金。

警方指出，謀殺當時，45歲繼子也在家中。因此，兩名凶手、買凶的古普塔與兒子，共計4名與案件相關者遭到逮捕，並且承認罪行。目前警方正致力於追回犯案當時使用的手機、沾有血跡的衣物與摩托車。