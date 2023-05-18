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大陸「溫商女首富」病逝…享年57歲！公司證實：與癌症抗爭20年　

▲▼57歲溫商女首富趙寧去世。（圖／翻攝自極目新聞）

▲57歲溫商女首富趙寧（右）去世。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

藥明生物和藥明康德公布，聯合創始人趙寧於周二（16日）病逝，享年57歲。藥明康德董事會表示，她在與癌症勇敢抗爭20年後，於2023年5月16日與世長辭。在2023胡潤全球富豪榜，趙寧和丈夫李革以525億（人民幣，下同）身家，排行榜第314位，居上榜溫商（編按：溫州商人）首位。

綜合陸媒報導，趙寧（1966年11月-2023年5月16日），女，美國國籍，北京大學化學學士，美國哥倫比亞大學有機械化學博士，曾任百時美施貴寶、Pharmaco peia、惠氏製藥（現為輝瑞）。她是藥明系董事長兼首席執行官李革的夫人，夫婦二人在《2023胡潤全球富豪榜》以525億元人民幣財富位列榜單第314位。

藥明康德表示，公司現任董事人數由13人減少至12人，未低於《中華人民共和國公司法》規定的董事會最低人數，但少於公司章程規定的人數。公司將盡力物色適當候選人，並於切實可行情況下盡快選出新董事，以符合上述公司章程的規定。

藥明生物表示，趙寧辭世後，董事會由8名董事組成，包括2名執行董事、3名非執行董事及3名獨立非執行董事，且並無不同性別董事。因此，公司無法達到聯交所證券上市規則規定，聯交所將認為單一性別的董事會並未實現多元化。公司將竭盡所能在切實可行情況下盡快且無論如何須於趙寧辭世之日起三個月內作出必要任命，以滿足上述上市規則的規定及填補有關空缺。

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