21歲網紅「飆重機」車碎人亡！生前脫口1句恐怖成真　搶救畫面曝

▲21歲網紅馬若鬆車禍去世。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸寧夏網紅馬若鬆4月9日下午6點，被曝遭遇車禍不幸離世，得年21歲。現場照片事後也流出，網傳父母趕到之後大崩潰，忍不住當場狂搧兒子巴掌，企圖喚醒對方。有粉絲透露，馬若鬆曾在直播中提到，自己某天可能會因為機車上熱搜，孰不知被他一語成讖。

綜合陸媒報導，據目擊者透露，事故的主要原因是馬若鬆與另一騎士飆車，結果騎得太快直接撞上了箱型車。目擊者還公開了一段近距離搶救影片，感嘆「走得太快，人說沒就沒了」。

現場照片顯示，一輛機車橫躺在地面上，車身損毀嚴重，漏了一地油，地面還有一個白色的安全帽。另一張照片顯示，有醫務人員正在搶救躺在地上的一名男子。

▲現場照片。（圖／翻攝自微博）

事發地附近一商戶工作人員魏女士（化姓）表示，之前就在網上追蹤馬若鬆，他除了拍一些搞笑的影片，還會拍一些宣傳反詐和拒絕毒品的短影音，當地人得知他發生意外後都很惋惜。她平時也在縣城遇到過他，是一個很陽光的年輕男生，人很不錯。

同心縣交警大隊工作人員表示，此事故中隊正在處理，具體情況不方便透露。

▲他生前特別喜愛重機。（圖／翻攝自微博）

此前，馬若鬆因在直播平台上與父親合拍影片走紅，人氣一直很高，粉絲也一度漲到幾十萬。在事故發生前一天，他還照常開直播聊天。離世之後，目前他生前所運營的多個平台帳號已經被設置成私密。

他曾在直播中提及自己的家庭，透露自己是家中獨子，特別喜歡重機。馬若鬆當時也表示，重機本身就是高危項目，勢必會面臨不小的風險。