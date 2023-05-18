親眼目睹「老公激戰媽媽」　女護士發燒返家崩潰：該怎麼辦

▲女子突然從窗簾縫隙中看見，丈夫與她的母親發生性關係。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名31歲女護士與38歲丈夫結婚4年，家中氣氛和諧，且母親與他的互動也不錯。某次上班日因為發燒提早返家休息，怎知當她走到自家屋外時，卻從窗簾縫隙發現，丈夫與她的母親正在發生性關係，感到非常震驚，直到現在還是不敢相信那一天所看到的景象。

這名女子向英國「太陽報」專欄「親愛的戴德（Dear Deidre）」投書，內容提到，她其實不知自己親生父親到底是何人，只知道她是49歲母親以前一夜情懷上的孩子，但這並不影響她的生活，母女倆相依為命。在這段期間，母親也交過幾任男友，到了她15歲那年，母親遇到一名男子在一起，此人也成為她的繼父，現年55歲。

母親找到人生伴侶，身為女兒的她也遇上真命天子，與38歲丈夫結婚4年，回想起婚禮美好的那一日，深深覺得沒有什麼事情能夠撼動兩人的世界。然而事實證明並非如此。

女子是一名護士，經常上夜班，母親也常常來幫忙照顧小孩，母親與丈夫的相處都很好。就在某日去上班之後，她開始發燒，主管堅持讓她回家休息，她也照做，沒想到就在她走到房子後方時，突然從窗簾縫隙中看見，丈夫就躺在母親身上。

這一幕讓她感到非常震驚，回到車上，整理好思緒，傳訊息給丈夫告知10分鐘後就會到家。當她走進家的那一刻，一切看起來似乎都很正常，但母親的臉龐紅潤，脖子也紅紅的，「我敢肯定他們剛剛一定在發生性關係，我不知道該怎麼辦。」

專欄作家回應，女子被身邊最信任的兩個人背叛，信任是需要爭取的，克服這件事也需要時間，「當妳準備好了，告訴丈夫一起參加諮詢，諮詢師會引導你們兩人聊聊這一切。」