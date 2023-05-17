土耳其小咖政客搶5%票數　成總統決選關鍵第三勢力

▲土耳其總統大選距離第二輪決選只剩10天。圖為反對派聯盟總統候選人基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）選前造勢。（圖／路透）

文／中央社

土耳其舉行大選，右翼總統候選人歐根搶下5.2%的選票，使主要政黨候選人無法過半。距離第二輪決選只剩10天，這位主打送回難民的政客成為2大政黨積極拉攏的對象，他目前仍「蓋牌」不表態支持哪一方。

土耳其14日舉行總統及國會選舉，拚連任的總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）獲得49.5%的選票，領先在野陣營推舉的候選人基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）的44.9%。

知名度相對低的歐根（Sinan Oğan）得票率則高於民調預測的3%，一戰成名。他選後指出在野陣營不懂右翼政治，「這就是為什麼他們選這麼多次都輸」。

歐根或許得到國土黨候選人殷斯（Muharrem Ince）選舉前夕退選的助攻，也吸了不挺主要候選人的「賭爛票」。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）昨天分析，歐根瓜分艾爾段及基里達歐魯的票倉。目前還不清楚支持歐根的選民是否會按照他的意願挺任何一方，但這5.2%（約280萬張）的選票仍對5月28日的決選有關鍵性影響。

歐根1967年出生於土耳其東部厄德爾（Igdir）的亞塞拜然家庭，曾是執政黨「正義發展黨」（AKP）盟黨民族行動黨（MHP）的一員。

他在莫斯科國立大學（Moscow State University）獲得國際關係及政治學博士學位，精通俄語和英語，曾在土耳其及亞塞拜然的多所大學工作。

此外，他是土耳其合作暨協調機構（TIKA）駐亞塞拜然首都巴庫（Baku）的代表，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）還曾頒給他國家勳章。學術著作方面，歐根多聚焦土耳其與俄羅斯及前蘇聯國家的關係。

歐根2017年因拒絕支持將政體由議會制改為總統制的公投而遭開除黨籍。今年他跨過10萬人連署支持的門檻後，正式宣布參加總統大選，力反難民的極右翼領導人歐茲達（Umit Ozdag）馬上出聲相挺。

歐根的競選人設是「民族主義者的第3條路」，政見多扣緊國家安全，承諾將積極追捕「恐怖分子」及把難民送回國。

例如，他稱敘利亞人對土敘接壤的城市構成國安威脅，抱怨在某些地區敘利亞人的人數超過土耳其公民。土耳其境內約有370萬名敘利亞難民，隨著通膨率飆高導致民眾剝奪感深，敘利亞難民議題的爭議性也越來越高，沒有任何一位候選人能迴避。

歐根還嚴厲批評朝野與親庫德政黨結盟，開票結果顯示，他主打反難民情緒及反庫德族引發選民共鳴。

伊斯坦堡大學教授卡亞（Yunus Kaya）對中東之眼表示，社會不同階層的抗議票流向歐根，包括民族主義者及世俗主義者，他們對基里達歐魯的共和人民黨（CHP）與親庫德綠色左翼黨（Green Left Party, YSP）間的結盟默契感到失望。

在吸引選民注意方面，卡亞說，痛批難民及庫德工人黨（PKK）的言論發揮重要作用。共和人民黨與綠色左翼黨未言明的結盟激怒若干選民，反難民情緒也有發酵的空間。

第二輪總統選舉預計也將相當緊張，外界高度關注歐根將挺誰。歐根曾開出交換支持的條件，包括送難民回國、改變經濟政策及繼續打擊恐怖組織。

從表面上看來，這些是艾爾段及基里達歐魯都能滿足的要求。歐根曾告訴路透社，如果基里達歐魯同意不向親庫德政黨做出讓步，他將支持基里達歐魯。

然而，基里達歐魯在庫德族占多數的城市中大獲全勝，如果他與庫德族保持距離，將對選情非常不利。

執政黨一名高階官員則說，「我們在第二輪的機會非常非常高。歐根現在握有關鍵」。