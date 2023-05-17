幕後／侯友宜「侯侯做代誌」金身已破？　國政議題成選戰最大罩門

▲國民黨主席朱立倫主持中常會，徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統大選進入倒數階段，國民黨今（17日）確定徵召新北市長侯友宜參選，對決副總統賴清德、前台北市長柯文哲。有綠營人士憂心，侯友宜多說多錯，但保守的他可能會「侯侯做代誌」到選完，就這樣讓他撐過去。也有綠營民代指出，到總統選舉的高度，侯的空談難以說服選民，議員陳世軒的質詢就是很好例子，「國政可以設定為大選主基調。」

有黨內人士指出，從候選人本身來講，侯友宜當然比較難打，但侯這種回應敏感問題的態度，他很有可能這樣一直「侯侯做代誌」到選完，搞不好就真的讓他混過去，現在好不容易逼幾個「反對台獨」、「反對一國兩制」的說法出來，感覺就到極限了，侯友宜多說多錯，保守的他搞不好就用這種抽象說法一路到底。

黨內人士表示，侯友宜應會繼續維持這種不藍不綠、好相處的角色，他也可能反守為攻，繼續打「討厭民進黨」、「和平戰爭」等等議題，讓大家無暇去檢驗他，選戰是動態的，不同候選人出來有不同打法，黨內一直都以侯友宜做鎖定目標。

黨內人士也坦言，賴清德、侯友宜都是相較保守的政治人物，此次選戰可能會偏冷，但選到後期就會有「議題」出現，必須透過議題主導選戰，就像2020年香港反送中事件，就決定了最後結果。

而新北近期施政不彰，包含數起工安意外和治安事件，也反映在總統民調上，幾乎每一份民調中，賴清德在新北的支持度都領先「地頭蛇」侯友宜一定距離，然而，原本新北議會開議期間，侯友宜被預期會有一場惡戰，即便綠營議員們砲火猛烈、也有部分議題確實正中紅心，但侯「以不變應萬變」，毫無亮點的答詢也慢慢消失在媒體版面中。

有綠營人士分析，侯友宜備詢時雖偶有失態，卻不斷讓局處首長代答消耗時間，並用一千零一招的「侯侯做代誌」堪堪混過，讓此次議會詢答幾乎是「一拳打在棉花上」、形同無效打擊。

他也指出，反而是民眾黨議員陳世軒的質詢有意外效果，其實陳的題目不難，但若換個綠營議員來問，可能就淹沒在政治口水了，這次偏偏是由民眾黨的陳世軒主攻，在該議題上，原本圍攻綠營的藍白分流，更讓藍營議員、幕僚無法再設定「綠營抹黑」、「不顧市政的政治攻防」等框架來模糊詢答焦點。

綠營人士觀察，侯友宜當時避答，不斷重複「你講、你講」，戰前空話已經讓民眾無奈，一副「痞樣」更是讓人難以接受，這次大家可以撇開政治口水，靜下心來檢驗侯友宜國際知識儲備，「顯然不及格嘛！這種表現要怎麼護航？」

這樣的表現也反映在侯近期疲弱的民調上，綠營人士主張，侯友宜確定提名後民調會有一波慶祝行情，但這次詢答也讓人發現破綻，「侯侯做代誌」絕非不破金身，到了總統選舉的高度，這類空談難以說服選民，「國政議題顯然未來是可以設定的題目、甚至作為大選主基調。」

至於是否追打落跑爭議？綠營人士判斷，雖然去年九合一大選時，林佳龍打這議題效果不顯，但現在狀況不同，侯是「正在落跑中」，民眾的感受自然也不一樣，且到大選後期，侯友宜勢必得請假投入選戰，「若中間市政出現紕漏，市民必然會歸咎在他身上，就像他去新加坡那幾天一樣，先不管是否會落人口舌，這樣的做法其實是有風險的。」