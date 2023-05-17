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2024總統成「北北南」市長之戰！　3人共同點還打破24年紀錄

▲國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲年齡、學歷、從政經歷比較。（圖／記者皮心瑀製）

▲國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲年齡、學歷、從政經歷比較。（圖／記者皮心瑀製）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨17日正式宣布徵召新北市長侯友宜挑戰總統大位，這也代表這回選舉三腳督藍綠白參戰者終於到齊。值得注意的是，包括侯友宜在內，參選的民進黨副總統賴清德、民眾黨主席柯文哲都曾當過直轄市長，且3人是中華民國近24年首度未有台大法律系畢業的總統對戰組合。《ETtoday新聞雲》特別為讀者整理3人經歷，帶你快速了解2024總統大選3名主要政黨候選人的面貌。

ㄧ、藍綠白參選人基本資料

賴清德

1959年10月6日出生於新北市萬里區，63歲。從政之前曾為台南成大醫院、新樓醫院主治醫師，1994年投入政治工作。

侯友宜

1957年6月7日出生於嘉義縣朴子市， 65歲。曾任台北市刑大分隊長、偵查員、組長等職務，1990年擔任台北市刑大副隊長，1998年升任內政部警政署刑事警察局副局長，之後陸續擔任桃園縣警察局長、刑事局長，並於2006年升任警政署長，也曾為警大校長，直到2010年受時任新北市長朱立倫之邀擔任副市長，踏入政壇。

柯文哲

1959年8月6日出生於新竹市北區，63歲。原為台大醫院醫生，1994年就曾擔任陳水扁競選台北市長的醫界後援會幹部，也曾為蔡英文參選總統組織競選後援會與進行募款，是小英之友會常任理事，2012年6月擔任陳水扁民間醫療小組召集人，2014年選上台北市長。

二、藍綠白參選人學歷

回顧中華民國歷任民選總統，除了李登輝為台灣大學農林經濟科畢業，並取得康乃爾大學農經學博士外，其餘3位、共6屆總統，陳水扁、馬英九、蔡英文皆就讀台灣大學法律系，而此次總統大選，則是近24年首度未有該校系畢業之參選人。

賴清德

哈佛大學公共衛生學院碩士

侯友宜

中央警察大學犯罪防治研究所博士

柯文哲

台灣大學臨床醫學研究所博士

三、藍綠白參選人從政經歷

有趣的是，此次大選參選人都擔任過直轄市長。賴清德曾為台南市長，侯友宜為現任新北市長，柯文哲則曾任台北市長，也讓這回總統大選成為「北北南」市長之戰。

賴清德

曾任國大代表、立委、台南市長，2017年進入中央，擔任行政院長，於2019年1月10日請辭獲准，曾有意參選2020年總統大選，初選卻輸給爭取連任的總統蔡英文，最終同意擔任其副手。2023年成為民進黨主席。

侯友宜

2010年擔任新北市副市長，直到2018年2月28日提出辭呈，參選新北市長，並於2022年順利連任。

柯文哲

2014年以素人之姿成功選上台北市長，並在2018年連任。2019年創辦「台灣民眾黨」，現為該黨黨主席。

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