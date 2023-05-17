未來有望搭檔郭台銘？　侯友宜：期待郭以專才為國為民做更多事

記者崔至雲／新北報導

國民黨中常會今（17）日將徵召2024總統人選，若無意外，該人選就是新北市長侯友宜。至於另一位競爭對手鴻海創辦人郭台銘，今天是否出席中常會展現團結，備受外界關注。侯友宜受訪時，媒體問到，未來與郭搭檔參選可能性高嗎？侯表示，「郭董事長是我們一個非常敬佩、對國家在經濟做出貢獻的領導人。期待未來在他的專才能夠為國家為人民做更多的事」。

▲侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）



侯友宜今一早出席市政會議，會後接受媒體訪問，媒體問到，今天黨中央就會徵召他為總統參選人，對於市府同仁是否有什麼期許？侯友宜回應，新北市市政永不停歇，所有大小建設要如火如荼全力以赴把市政工作做好，此外，還有2030願景都有既定期程，期待市政在大家努力底下能夠把事情做好。

媒體問到，昨天有打給郭台銘嗎？侯友宜說，郭董長期以來跟新北市有很多經濟產業的連結，有共同信念、價值，會並肩作戰、攜手向前。

媒體再問，未來與郭搭檔參選可能性高嗎？侯友宜回，「郭董事長是我們一個非常敬佩、對國家在經濟做出貢獻的領導人。我們期待未來在他的專才能夠為國家為人民做更多的事」。

「那會再約郭董見面嗎？」媒體追問，侯回，很多機會可以大家聊聊，面對問題可以一起接受挑戰。

