全台變天！「大雨」時間曝　一路溼到下周

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天（16日）提醒，周四起到下周初期台灣天氣都較不穩定，容易有短暫陣雨或雷雨影響；其中周五鋒面通過，預估中北部可能有「單點大雨」發生機會。

林孝儒表示，今天、周三台灣受到東南至西南風影響，各地氣溫持續回升，白天感受都較悶熱；目前華南雲系影響下，南台灣仍有些陰沉，但接下來環境水氣會逐漸減少，西部逐漸回到晴時多雲，僅午後山區有些局部短暫陣雨；而迎風面的東部以多雲天氣為主，花東仍有些地形降雨，但都還是會有陽光露臉，整體來說降雨影響不大。

林孝儒指出，周四北方鋒面南下靠近，台灣受鋒前雲系及西南風增強影響，各地白天高溫更是顯著上升，尤其是背風面的東南部要留意焚風現象發生；雲量則逐漸增多轉多雲天氣，當天除了午後山區有短暫陣雨或雷雨機會外，轉為迎風面的中南部白天起也容易有些短暫陣雨影響。

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▼周四起變天。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



林孝儒提醒，周五鋒面通過，降雨會比較廣泛，各地都有些短暫陣雨或雷雨發生機會，預估主要的降雨影響熱區大概落在中北部，可能有單點大雨發生機會，外出請多加留意天氣變化。

林孝儒分析，周六鋒面仍持續影響，不過強度將會逐漸減弱，各地雖持續有短暫陣雨或雷雨機會，但降雨影響的程度相對會再減少些，以中南部山區累積雨量為最多；晚間鋒面遠離後，降雨更會大幅減緩。

林孝儒表示，周日至下周一轉為西南風影響，各地為多雲天氣，迎風面的中南部及午後山區仍容易有短暫陣雨，甚至下周一又再度隨著一道鋒面靠近，天氣相對更為不穩定，下周二又是一道鋒面通過各地轉雨的循環，「周四起延續至下周初期台灣天氣都較不穩定，容易有短暫陣雨或雷雨影響，外出請記得攜帶雨具。」