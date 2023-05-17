柯文哲出戰／下鄉「全台跑透透」拚陸戰　團隊「鐵三角」正式成形

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲挑戰2024總統大選，17日將正式獲得黨內提名，預計20日召開記者會說明參選總統理念，主軸定調為「社會和諧，政黨和解，兩岸和平」；而柯文哲早在2022年底就開始佈局2024總統辦公室，其團隊「鐵三角」也已成形，分別為辦公室主任周榆修、總幹事黃珊珊，以及發言人陳智菡。

柯文哲於2019年創立台灣民眾黨，並於2020年立委選舉中拿下158萬餘張政黨票，取得立法院5席不分區席次，成為僅次於藍綠兩黨的第三大黨；而在柯文哲卸下台北市長身份前，早已悄悄找好2024競選辦公室地址、團隊成員，競辦地址挑在台玻大樓的二樓與三樓，二樓為柯文哲主要辦公處，三樓則有新媒體小組、台灣新故鄉智庫協會成員。

▲陳智菡、黃珊珊、周榆修成為柯文哲辦公室「鐵三角」。（組合圖／記者湯興漢、周宸亘攝、北市府提供）

至於團隊成員部分，柯文哲找來前社會局長周榆修擔任辦公室主任，前台北市政府發言人陳智菡轉戰柯辦發言人；而角逐台北市長失利的前台北市副市長黃珊珊，從美國返台後也悄悄加入柯文哲團隊，並且延攬部分2022選戰團隊成員，進駐到台玻大樓一同協助選務。

柯文哲競選辦公室團隊成形，周榆修、黃珊珊和陳智菡成為「鐵三角」核心成員，由周榆修負責擬定選戰策略方向，黃珊珊協調與統籌；而媒體出身的陳智菡則處理柯文哲臉書社群操作、媒體運作，以及帶領柯文哲團隊自媒體小組。

此外還有柯文哲的「老同學」、前台北捷運公司董事長李文宗擔任財務長負責募款工作，而民眾黨中央則有秘書長周台竹處理黨務工作，但飽受部分黨員質疑，因此還有陳智菡老公、民眾黨副秘書長許甫出面協助。

▲李文宗、周台竹、許甫。（組合圖／記者周宸亘、湯興漢、林敬旻攝）

關於陸戰部分，柯文哲會持續日前展開的「柯P來了」計畫，透過本人親自下鄉，到各個產業、學校和社區做近距離互動，向民眾闡述理念與想法，建立交流溝通管道；此外柯文哲預計成立「宣講團」，由柯當頭，未來逐步增加團隊成員跑校園、社團，但目前仍在籌組階段，人選尚未底定。

身為新興政黨的民眾黨，陸戰方面自然不敵藍綠兩黨，因此空戰顯得更為重要，將由「主播夫妻」陳智菡、許甫兩人主導；近期陳智菡積極上廣播、網路節目，甚至還代班節目主持人替柯文哲爭取曝光，而民眾黨接下來也會推出「帶狀節目」，類似以往柯文哲在北市府的「今晚來點真心話」，以及定期開直播與網友互動。

此外，民眾黨預計6月擴大招募發言人團隊，除了柯辦發言人維持陳智菡之外，黨發言人正在招募中，並將市議員加入發言人體系當中。

▲柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

柯文哲於17日獲得黨內提名後，20日召開記者會對外宣布參選總統理念，外界過往不斷猜測地點在台北市或新竹市，但據了解，地點為新北市淡水區的將捷金鬱金香酒店，由柯文哲進行宣講主題「社會和諧，政黨和解，兩岸和平」，其內容則分別是「共榮社會國家治理」、「聯合政府團結台灣」、「台灣自主兩岸和平」。

黨內人士透露，柯文哲宣示記者會地點選在淡水，是因為淡水港為台灣北部最早開發的港口，當時商旅絡繹不絕、風華絕代，加上此處還有歷經西班牙人、荷蘭人使用的紅毛城，象徵接納「多元文化」。

黨內人士指出，另加上150年前馬偕牧師到淡水傳教、行醫，創立北台灣第一所西式醫院「滬尾偕醫館」推廣公衛觀念，儘管遇到中法戰爭，馬偕仍透過行醫方式破除民眾討厭西方人的偏見，象徵「化解仇恨贏得和解」，呼應柯文哲期盼的「政黨和解」理念。