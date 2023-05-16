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大陸 大陸焦點 特派現場

台灣人到大陸也能享受便利快捷支付啦！

記者趙禕/上海報導

在大陸陸續取消所有針對新冠疫情的限制措施之後，到大陸的台灣人也漸漸增加了；但是大陸普遍使用的移動支付卻讓很多從境外來但無法使用的旅客產生寸步難行的感受。為此大陸的上海銀行特別推出針對境外人士的大陸境內移動支付服務，讓境外來客也能享受大陸便利快捷的支付服務。

大陸上海銀行推出這項全新的華付通「TourCard」業務，是專門為來自港澳台和其他地區短期入境大陸人士提供大陸境內移動支付的服務。

▲大陸上海銀行的華付通「TourCard」。▲大陸上海銀行的華付通「TourCard」。

入境中國大陸的用戶在網上申請開通大陸上海銀行的華付通「TourCard」消費卡，經過銀行認證符合要求，用戶就可以從上海銀行自有小程序獲得銀行發行的「上海銀行消費卡」；用戶透過境外的金融卡或是信用卡向這張「TourCard」充值資金，上海銀行會把所充值的外幣資金轉成人民幣存進消費卡裡；用戶就可以直接用這張消費卡使用大陸銀聯付款碼支付、在大陸銀聯或網聯支持的商家進行移動支付、與大陸的網上商戶交易支付，也可以綁定微信、支付寶等支付工具支付，支付的時候上海銀行會直接從「TourCard」裡扣款。

這張消費卡除了可以在大陸便利快捷的支付之外，如果用戶不用了，消費卡上的餘額可以原路退回用戶充值時使用的境外金融卡或是信用卡；即使全額退款了，以後再要使用的時候還可以再次充值。如果用戶以後都不打算再使用這張消費卡，也可以在卡上沒有餘額的情況下申請註銷。

台灣人申請「TourCard」業務的手續相當簡使，只要準備好台胞證，在「支付寶」或是「微信」上搜索並登錄「上海銀行TourCard」小程序，根據上面提示的要求註冊開卡。這項業務不管是申請還是後續的使用，完全在線上處理，不需要到銀行櫃面操作；而且還可以使用境外的手機號辦理。用戶可以使用Visa、Master、JCB、大萊等四大卡組織的境外金融卡、信用卡向所開通的「TourCard」充值。

這張卡目前單張卡片的最高充值總額是人民幣1萬元，只能夠用於消費，不能用來轉賬、理財或是提領現金，而且開卡滿180天後會自動凍結，需要重新激活才能繼續使用。

有了這張卡，在大陸沒有開戶的人也能在大陸享受便利快捷支付啦！

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