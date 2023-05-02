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搶普發現金大餅！高鐵假期最低「6千有找」　飯店聯票65折起

▲▼入住溪頭福華渡假飯店等多家住宿，加購高鐵「飯店聯票」65折起。（圖／高鐵）

▲入住溪頭福華渡假飯店等多家住宿，加購高鐵「飯店聯票」65折起。（圖／高鐵）

記者李姿慧／台北報導

全民共享普發現金6000元要怎用，台灣高鐵宣布，即日起推出「高鐵出遊玩成式」5大優惠，包括高鐵假期「普發金FUN玩」專案、「暑期親子．早買優惠」專案、「野餐趣」專案，以及「飯店聯票65折起」、「國旅聯票75折起」，北高來回車票及平日住宿最低6,000元有找。

台灣高鐵表示，高鐵假期「普發金FUN玩」專案，結合台北凱撒大飯店、和逸飯店．高雄中山館等北中南32家優質飯店，二人同行平日北高來回加上住宿最低6,000元有找。

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此外，針對擔心暑假一房難求的家長，高鐵假期也推出「暑期親子．早買優惠」專案，結合遊樂園周邊飯店，例如雲林劍湖山大飯店，5/31前預定除加贈樂園門票外，再加碼提供早買優惠價；還有與台中麗寶樂園合作推出1日輕鬆遊，2人同行平日台北-台中來回，每人只要1,400元，等同搭高鐵送樂園門票。

▲▼十鼓仁糖文創園區等多條行程，加購高鐵「國旅聯票」75折起。（圖／高鐵）

▲十鼓仁糖文創園區等多條行程，加購高鐵「國旅聯票」75折起。（圖／高鐵）

瞄準時下最夯野餐活動，高鐵假期也推出「野餐趣」，攜手北中南9間專案飯店，訂房即贈送點心餐盒、飲品或野餐小物；高鐵TGo會員購買上述三項「高鐵假期」優惠專案，再享點數3倍放大抵，每筆訂單最高可享1,200元折扣。

另「飯店聯票」優惠專案，高鐵則攜手台北晶華酒店、台中長榮桂冠酒店、台南禧榕軒大飯店及網美打卡熱點高雄承億酒店等全台190家飯店，旅客於飯店官網訂房，可享飯店房價優，其中「搭高鐵．住凱撒」、「搭高鐵．住福華」專案，可享高鐵票65折起。

「國旅聯票」專案則有逾千條旅遊商品，6月底前乘車享加購高鐵票75折起優惠。另高鐵TGo會員購買「飯店聯票」或「國旅聯票」，並在6月底前完成搭乘，可獲TGo會員點數100點加碼贈，還有機會抽中TGo會員點數6,000點。

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