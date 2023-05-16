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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

比利時議員團訪台　外交部表歡迎：盼深化各領域實質合作

▲▼中華民國外交部,中華民國政府機關。（圖／ETtoday資料照）

▲中華民國外交部。（圖／ETtoday資料照）

記者詹宜庭／台北報導

比利時聯邦參議員暨區議員訪問團於15日至19日訪問我國，團員包含國會友台小組共同主席、參議員兼比京布魯塞爾區議員Julien Uyttendaele、聯邦參議員兼瓦隆區議員Philippe Courard 、瓦隆區議員Rene Collin、比京區議員Emmanuel De Bock及佛拉蒙區議員Joris Nachtergaele共5位。外交部表示，期盼能藉此持續深化雙方在各個領域的實質合作。

外交部16日表示，訪團在台期間將拜會行政院長陳建仁、立法院副院長蔡其昌、經濟部、行政院環境保護署、行政院人權及轉型正義處、比利時台北辦事處、循環台灣基金會、台灣先進車用技術發展協會、台灣氫能及燃料電池夥伴聯盟，並接受外交部政務次長李淳款宴。

此外，外交部指出，訪團也將參訪台北捷運公司、台灣半導體研究中心、新竹科學園區管理局、工業技術研究院等機構及企業，以瞭解台灣政經、能源及高科技等各個領域現況，並就兩國各項合作議題深入交換意見。

外交部說明，基於對自由、民主、法治與人權等普世價值的認同，比利時最近2年在各級議會，包括佛拉蒙區議會（2021年3月）、聯邦参議院（2021年3月）及瓦隆區議會（2022年10月）分別以壓倒性票數通過友台決議案。外交部期盼能藉此深化兩國國會交流、促進雙邊合作及友好關係，並持續深化我國與比利時在各個領域的實質合作。

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