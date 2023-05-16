浪凡基金會助新城國中足球隊　董事長馬詠睿赴花蓮勉學子

▲浪凡基金會資助花蓮新城國中足球隊。（圖／浪凡基金會提供。）

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花蓮縣新城鄉及秀林鄉許多國小均設有足球隊，表現優異，為免讓學生升上國中後還要花費大量時間跨區就讀體育班，新城國中成立足球校隊期待藉此培育更多優秀好手，其中學生多來自偏鄉原民家庭經濟狀況相對弱勢，加上學校經費有限，實際執行時經常無法順利推動。目標深耕花蓮以花蓮偏鄉學子作為主要服務對象的浪凡基金會，在得知新城國中所面臨的困境後，基金會希望透過資助學校二十五萬元為學生盡一份心力，董事長馬詠睿說，「我們抱持著取之於社會，用之於社會精神，讓偏鄉的小朋友與城裡的小朋友能有同樣的條件，讓他們球衣、球具得以替換，聘任專業教練長期培訓球員，還能報名各項賽事不再因為經費而有所缺憾。」

浪凡基金會董事長馬詠睿深知花蓮偏鄉家庭現況，原住民族常因當地工作機會短缺，迫使學生家長必須至外地就業，多數經濟條件不佳，隔代教養或單親家庭問題嚴重，學生學習狀況較為低落導致逐漸缺乏競爭力，新城國中校長黃順發致力辦學並提到，「幸好有基金會挹注我們球隊，教練常說品德、課業、球技三者並重，我希望球員把這三項牢記在心，相信一定有好的表現！」

花蓮崇德國小足球隊在去年同樣接受過浪凡基金會資助，當時消息曝光後湧入各界關心，獲得許多機關單位大量資源挹注，在相對充足硬體設備投入及專業教練師資到位後，崇德國小現今已成為花蓮足球重點發展學校，基金會董事長馬詠睿還望持續複製崇德國小成功模式，拋磚引玉期盼社會能一同迴響與關注。