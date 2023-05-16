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挖呀挖原為2人組！閨蜜顏值「勝過黃老師」2年前已爆紅　身分起底

▲▼ 挖呀挖原為「2人組」。（圖／翻攝自微博）

▲挖呀挖原為「2人組」。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

憑藉洗腦兒歌「挖呀挖」，武漢正妹老師黃老師（抖音名稱：音樂老師花開富貴）引發網友暴動，抖音觀看次數破億。不過，黃老師爆紅後也被網友起底，其實「挖呀挖」原本是2人組，之前一開始拍影片時，還有一個閨蜜夥伴「顏值勝過黃老師」，去年突然不再合作。近日，該閨蜜的個人帳號也被挖出，竟是小紅書大網紅。

網友起底發現，黃老師在2021年就注冊了抖音帳號，那時她就開始發布影片、進行直播。但她早期不是一個人，還有一個搭檔。

▲▼ 挖呀挖原為「2人組」。（圖／翻攝自微博）

▲當時兩人一起搭檔直播。（圖／翻攝自微博）

當時，兩人的帳號名叫「花花與瓜瓜」。「花花」便是黃老師，而瓜瓜是她的搭檔。瓜瓜和花花一樣，顏值都很高，留著俐落短髮，長得高挑，氣質出眾。

從兩人合作的影片中可以看到，有時她們一人彈琴，一人唱歌，有時兩人一起跳簡單的舞蹈，有時兩人發一些搞怪影片，整體影片風格偏向輕松愉悅。據老粉絲透露，那時候她們進行直播，只有幾十人觀看，直播間氛圍很好。

▲▼ 挖呀挖原為「2人組」。（圖／翻攝自微博）

▲瓜瓜是小紅書博主。（圖／翻攝自微博）

可惜的是，一開始拍影片沒有太多粉絲關注，導致知名度不足，可能加上疫情緣故，不太容易經營影片帳號。後來瓜瓜中途退出，自從瓜瓜退出後，黃老師便將外號改成了「音樂老師百花齊放，富貴榮華」，一個人繼續拍片，如今總算苦盡甘來而爆紅。

隨著黃老師的爆紅，很多網友也找到了瓜瓜的個人短影片帳號，一些網友口不擇言狂酸，「別強撐著，想哭就哭出來吧。雖然黃老師開始變現不帶妳玩了！妳也別憋著，哭出來好受一些。」甚至有網友看到黃老師給瓜瓜留言時，直接對黃老師說，「妳紅了，也不帶帶妳閨蜜啊。一起紅啊，怕影響妳的帳號啊？」

▲▼ 挖呀挖原為「2人組」。（圖／翻攝自微博）

不過，這些言論並沒有影響到瓜瓜和黃老師的感情。瓜瓜直接回嗆網友「你好會挑撥」，還讓黃老師不要管這些網友的留言。而黃老師則公開了瓜瓜的近況，「她可是小紅書大博主，2年前就紅了，她可是我妹妹，我希望她好，我希望她超級好。」

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