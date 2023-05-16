2024立委大選挑戰王世堅！　游淑慧：需要勇氣和智慧的決定

▲ 國民黨提名台北市議員游淑慧參選士林大同立委。（圖／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧確定參選2024士林、大同立委選舉，對決民進黨籍參選人王世堅。游淑慧表示，自己不是刺客、也不是空降，過去20年，她有中央部會和台北市政府完整的行政歷練、也有民意代表的寶貴經驗，黨部交付的這個任務確實很難，但再難的事，只要有勇氣、智慧，再加上眾人之力都必會成就。

游淑慧說，做出這個決定，她要先向支持她的港湖長輩支持者說對不起與謝謝；謝謝這段期間對我的擔心與鼓勵，她在港湖的服務團隊也一定會繼續待命服務，而內湖南港永遠是她生命中最重要的從政出發點。

游淑慧強調，她的認真專業與一絲不苟，相信比世堅大哥更適合擔任立法委員。過去她在市政府觀傳局服務，當時業務的主要對象就是商圈最多的士林大同區。大同擁有最豐富的歷史人文底蘊、而擁有社子島的士林則是有無限可能的新興區。過去與未來的結合，第二選區好像將要甦醒的巨人，她想要用新的眼界、新的作法，來成就新的士林大同。

游淑慧喊話，2024年期盼舊的人、舊的事都要過去，讓一切翻新。讓總統、立法委員，乃至於台灣的未來都能輪替翻轉。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹16日宣布由游淑慧參選士林、大同立委選舉。黃呂錦茹說，游淑慧本身的聰穎、歷練、視野、活力跟戰力，是國民黨要尋找的「奇兵」，她對游淑慧充滿信心。