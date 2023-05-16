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黃揚明分析藍綠白勝利方程式　藍營若侯、郭反目「起點即終點」

▲▼賴清德、郭台銘、侯友宜、柯文哲。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）

▲黃揚明分析藍綠白三黨2024總統選舉的勝利方程式。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）

記者江采蓁／綜合報導

這周三（5月17日）將會揭曉國民黨2024總統徵召人選，備受外界關注。對此，媒體人黃揚明15日也在臉書分析國民黨、民進黨及民眾黨「藍綠白勝利方程式」，其中，國民黨的部分，他認為，若徵召結果出來，新北市長侯友宜與鴻海創辦人郭台銘有人不滿、反目，那藍營的「起點即為終點」，2024可以直接宣告退出、不用選了。

黃揚明分析，民進黨的部分，藍白都參選且彼此支持度相差不多，是對民進黨繼續執政最有利的模型，另外，若郭、侯因徵召反目，對民進黨更加有利，幾乎可以躺著選。這模型將與2000年總統大選的「扁呂配」以39.30％得票率當選類似。他提到，這幾天，台灣民意基金會公布的民調顯示，2024樂見民進黨繼續執政的有41.7％，不樂見的則有47.3％，雖然看起來是不樂見民進黨繼續執政、不支持民進黨完全執政的民眾為多數，但在野黨只要分裂，支持民進黨繼續執政的4成左右民眾，要讓民進黨勝選，綽綽有餘。

國民黨的部分，黃揚明指出，本周是國民黨2024的第一個關卡，若郭、侯任一人對徵召結果不滿、翻臉反目，直接可宣告「起點即終點」，2024國民黨直接宣告出局、不用選了。他表示，因此，國民黨的勝利方程式是「二階段」，首先是徵召人選後黨內能整合、團結，才會有第二階段的在野整合可談，模型類似2008的國民黨、2016年的民進黨，都在整合在野勢力後，挑戰執政黨，並推翻執政黨。

黃揚明強調，關鍵的指標在於，若郭、侯二人能整合，且國民黨總統人選在8月底前民調穩定上升到與民進黨參選人賴清德相抗衡，邊緣化民眾黨參選人柯文哲的支持度，這個勝利方程式才能推進到第二階段的在野整合。

民眾黨的部分，黃揚明直言，我國至今從未有藍、綠以外的陣營贏得總統大選，最接近的一次是2000年的「宋張配」，得票率僅差2.46％，因此無模型可套用。他認為，民眾黨在三腳督狀態下要勝選難度極高，對柯文哲最有利的劇本是，國民黨徵召侯友宜，而郭、侯翻臉，郭台銘帶一批藍軍與柯文哲合流，柯文哲的支持度在8月底前以壓倒性差距領先侯友宜，成為在野陣營霸主。

黃揚明坦言，此時，就不是「藍白合」，而是「白藍合」，是國民黨要跪求柯文哲合作，籌碼在柯手上，即使柯不理會，也可能產生「下架民進黨」的另類棄保效應，柯文哲陣營成為反藍、反綠的「第二選擇」，但這個方程式無法保證「勝利」，在現今政壇、主流媒體的藍、綠主體架構下，稍一不慎，柯就會再次成為宋楚瑜。

黃揚明最後也強調，這些分析都只是現階段的狀況，也許一個月、兩個月後會有更爆炸的發展也不一定。

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