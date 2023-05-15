英國宣布培訓烏克蘭「F-16飛官」　軍援防空飛彈、長程打擊無人機

▲英國宣布協助烏克蘭培訓F-16飛官。（圖／路透社）

文／中央社

英國首相府宣布，烏克蘭總統澤倫斯基今天訪問英國，將與首相蘇納克會晤。繼上週證實已率先向烏方軍援長程飛彈後，英方今天宣布將進一步提供數百枚防空飛彈和無人機系統。

首相府表示，這包括數百套新型長程打擊無人機系統，打擊範圍超過200公里。相關軍援將在未來數個月內運抵烏克蘭。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在訪問羅馬、柏林、巴黎後，今天早上抵達倫敦。本週歐洲理事會（Council of Europe）峰會在冰島召開，七大工業國集團（G7）峰會在日本召開，烏克蘭議題都將是重點，烏方為此在對外事務上動作頻頻，主要目標包括確保新一階段對俄軍事行動成功。

首相府表示，澤倫斯基將向蘇納克說明之前與歐洲各國領導人會晤情況，而蘇納克（Rishi Sunak）再次呼籲各國持續提供烏克蘭支援，協助烏克蘭奪回領土。蘇納克本週在冰島和日本將再度推動各國持續軍援烏克蘭，以及提供烏克蘭長期的安全保障。

相關主張蘇納克2月在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）前後即已提出。在慕尼黑安全會議登場前，澤倫斯基曾在2月初閃電訪問倫敦。此次蘇納克也將與澤倫斯基討論烏方尚需要何種國際支援，包括短期軍援和長期安全措施。

▲烏克蘭總統澤倫斯基，在雙方事先保密的情況下，飛抵英國與首相蘇納克（Rishi Sunak）會晤。（圖／路透）



首相府指出，英國提供的精準打擊「暴風之影」（Storm Shadow）巡弋飛彈是烏克蘭軍備首見的長程打擊巡弋飛彈，將在烏方抵抗俄方對烏國境內基礎設施的無情打擊上發揮關鍵作用。

蘇納克透過聲明指出，現在對烏克蘭而言是關鍵時刻；烏克蘭抵抗的是一場並非出於他們選擇或挑釁激發的駭人侵略戰爭。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）發動的侵略戰爭，其前線或許止於烏克蘭，但其隱含的斷層線影響力所及遍布全球，確保烏克蘭勝利符合所有人利益。

英國屢次在軍援烏克蘭方面發揮國際領導力，包括率先提供西方主力坦克、長程打擊武器，以及在自家境內訓練軍事經驗有限的烏克蘭士兵、訓練烏軍飛官操作F-16等「北大西洋公約組織」 （NATO）規格戰機。在英國率先宣布向烏克蘭提供西方主力坦克後，歐洲各國陸續跟進。

英國也主導籌措軍援烏克蘭資源的「國際烏克蘭基金」（International Fund for Ukraine, IFU），以及協助烏克蘭重建的國際「韌性烏克蘭夥伴基金」（Partnership Fund for a Resilient Ukraine， PFRU）。英國6月並將主辦烏克蘭重建會議。

首相府指出，蘇納克今天將向澤倫斯基強調提供「全套支援」的重要性，也就是軍事設備必須輔以足夠訓練，且對烏克蘭的支援必須軍事、經濟、司法等多管齊下。

首相府今天也透露，英國持續推動各國協助提供烏克蘭F-16戰機。此軍援涉及跨國供應鏈和使用許可。在飛官訓練方面，首相府表示，今年夏天將進入基礎飛行實務階段，協助烏克蘭飛官適應不同機種。

北約峰會今年7月將在立陶宛舉行，烏克蘭入會議題備受矚目。英國官方此前在國會證實，就算烏克蘭無法在近期加入北約，邀請烏克蘭加入英國主導的遠征軍聯合部隊（Joint Expeditionary Force, JEF）是目前正在積極商議的選項。

JEF主要由北歐與波羅的海國家組成，目前僅瑞典還不是北約成員。相較於北約，JEF的軍事部署與行動不需要共識決，各國可自行決定是否參與，這有助JEF的快速反應能力和行動彈性。