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慶祝國際護師節　郭綜合護師獲紅包獎品

▲台南市郭綜合醫院慶祝國際護師節，總裁郭宗正體恤護理人員辛勞，致贈每位護理人員紅包祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市郭綜合醫院慶祝國際護師節，總裁郭宗正體恤護理人員辛勞，致贈每位護理人員紅包祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市郭綜合醫院慶祝國際護師節，總裁郭宗正體恤護理人員辛勞，致贈每位護理人員紅包祝賀，他因故無法出席，請副院長楊惠琳代表授獎，總裁、院長鄭雅敏、護理部也和多位副院長、醫師提供獎品、獎金供護理師抽獎，進而拉進彼此間的距離，讓護理師深深感受大家庭般的溫情。

郭綜合醫院今年護師節在富霖華平宴會館富陶廳舉行，郭宗正總裁對院內護理師一直堅守崗位，不分日夜照顧病患的精神可嘉，尤其對病友服務親切、周到，深受各界肯定，特致贈數百位護理人員每位護師節禮金，由護理部各單位主管授獎再發給每位護理人員。代總裁發紅包的楊護理副院長強調「院方有護理人員真好」，她會全力幫大家爭取福利，在佳節當前，大家努力奮鬥、互相支援戰勝三年的疫情，藉著美酒佳肴，祝護師節母親節快樂。

鄭雅敏院長則指出，從2022年參與護師節以來，看到護理人員在門診等各單位第一線忙碌的身影，大家忙碌但溫馨的服務，一起攜手打拚，深深感受大家庭的溫暖，希望姐妹伙伴們很高興的工作，也有愉快健康的身心，共同為院奉獻。

▲台南市郭綜合醫院慶祝國際護師節，總裁郭宗正體恤護理人員辛勞，致贈每位護理人員紅包祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鄭院長、楊副院長及單位主管分別頒獎給績優護理人員羅慧中、張紓青、劉怡臻、張治平。20年資深護理人員陳沛婕、萬淑瑩、黃小萍。獎學金優秀護理人員葉薏莟。創新護理人員余宜諼。延平獅子會績優護理人員陳慧珍。全國資深30年護理師郭玲瑛、35年護理師陳姿華。2022年個案通過蔡憶琳、李妙禪、李純寧。護理創新優良單位社區護理。

郭宗正總裁、鄭院長並提供許多獎品、護理部及多位副院長、醫師贊助護師節禮金供摸彩，並穿插院長舞蹈表演、大家跟著她的精彩舞蹈不斷舞動，帶來陣陣高潮，黃齡潔等護理人員的歌唱及安排遊戲助興，讓大家度過一個難忘的護師佳節。

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