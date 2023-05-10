同學結婚「五星飯店只包2600元」　全場點頭曝1關鍵：很有面子了

▲同學給紅色炸彈，但雙方非摯友，讓原PO苦惱該包多少錢？（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

聽到婚宴辦在五星級飯店，不少賓客都糾結怎麼包才不失禮？一名網友透露，國中同學要在台南某五星飯店結婚，雖然偶爾會聊天互動，卻沒有到摯友的關係，而他只有一人參加，因此想問「包2600元可以嗎？」文章曝光後，網友曝1關鍵，「特別邀約從北部搭高鐵，這種不會期待包特高，有來就很給面子了！」

一名網友在PTT表示，國中同學的婚禮快到了，婚宴要辦在南部的某五星級飯店，但尷尬問題來了，原PO與對方算熟，偶爾會聊天，雙方卻沒有到摯友的程度，因此讓原PO苦惱該包多少錢。

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左思右想之下，原PO好奇拋問，若只有他一人出席婚宴的話，「包2600元可以嗎，有沒有版友有經驗？」

底下網友紛紛點頭喊可以，「算熟又2600元，解讀通常會是交情很普通」、「2600元很棒了，重點是一個人前往，只佔一個位子」、「紅包取決於交情，不是南北，而且南部桌席根本沒有很貴」、「同事、南部五星級、會交流但沒得很熟的話，我是包2000而已，一個人去」、「財力OK的話，2600元不多不少，不放心就3600元，再上去都是親戚或摯友了」。

也有過來人分析，若是特地南下吃喜宴，禮金的多寡反而不重要，「一個人吃南部喜宴2600元可以啊；拿喜餅的話最多就3200元；再熟一點3600元；很密切或親戚就6000元。特別邀約從北部搭高鐵，這種其實（新人）不會期待包特高，有來就很給面子了」、「從台北過去跟在地過去不一樣」、「搭高鐵去的話，會包2000元」、「如果是外地特地坐高鐵下去的，其實包多包少應該都不會太在意」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

