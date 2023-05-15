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作家張經宏逝世享年54歲　代表作《摩鐵路之城》被譽「台版麥田捕手」

▲▼作家張經宏辭世。（圖／翻攝自Facebook／九歌文學國度）

▲作家張經宏辭世。（圖／翻攝自Facebook／九歌文學國度）

文／中央社

以「摩鐵路之城」書寫台中並獲九歌200萬小說獎首獎的作家張經宏，於5月5日凌晨在睡夢中安詳離世，享年54歲。 根據九歌出版社今天發布新聞稿，張經宏於5月初過世，家屬已圓滿送完最後一程，張經宏一生以文學為信仰和職志，曾獲教育部文藝獎、聯合文學小說新人獎、時報文學獎，倪匡科幻小說首獎等肯定。

新聞稿指出，張經宏生於1969年台中，2011年以「摩鐵路之城」，書寫所成長的台中，自上百件作品中脫穎而出，獲同類文學獎最高獎金九歌200萬小說獎首獎，受評審小野、季季、施淑、陳雨航、彭小妍一致肯定，被譽為台灣版「麥田捕手」。

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張經宏曾經任教於台中一中多年，毅然辭去教職投入文學創作，多年筆耕不輟，留下豐碩文學成果，除出道作「摩鐵路之城」外，著有短篇小說集「出不來的遊戲」、「好色男女」。

此外，張經宏也投入其他文體創作，著有描繪出生地、生活地台中的「雲想衣裳」、回望校園往事，書寫教育制度的「晚自習」，另著有少兒小說「從天而降的小屋」，為台灣重要的中生代作家。

本月初，張經宏甫於九歌出版社出版散文集「如果在冬夜，一隻老鼠」，書寫「校園、學運、酒吧，不羈的靈魂在時代的迴旋中消瘦」的往事，

開篇即拉開記憶的「抽屜」，尋覓世紀末的青春，為校園和酒吧裡不羈的靈魂，勾勒生動鮮明的輪廓；「私語李維菁」閒聊「許涼涼」、「老派約會」與日劇，投射出輕盈又巨大的時代感；書寫關於青春年少或戀愛傷逝的「點歌時間」、「在路上」等篇章，細數車廂中傾瀉的歌曲，銘記一代人的相遇與心事。

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