超商獨家！特搜「4款趣味聯名零食」　油漆桶裝的是滿滿芋薯片

▲「虹牌X藷童瑤三色芋薯片」油漆桶包裝超可愛。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

市面上販售的零食越來越多樣化，民眾也有了更多選擇，以下就整理超商獨家「4款趣味聯名零食」，不僅包裝有趣可愛，就連內容物也很吸睛，像是油漆桶裡裝的是三色芋薯片、油桶裡是滿滿雞汁脆米球等，吃貨們一定都要吃。

1.虹牌X藷童瑤三色芋薯片

「虹牌X藷童瑤三色芋薯片」外包裝為虹牌油漆最經典的油漆桶，一打開就是滿滿的三色芋薯片，嚴選在地食材製成，黃地瓜、紫地瓜、芋頭清洗後整顆連皮切片，吃得到整片地瓜的口感，保留原始香甜滋味。

▲打開是滿滿的三色芋薯片。

2.大成x吉福雞汁脆米球分享桶

「大成x吉福雞汁脆米球分享桶」以人人熟悉的大成油桶造型為包裝，內裝口感酥脆、鹹香涮嘴的雞汁風味脆米球。

▲包裝是經典大成油桶造型，可愛又吸睛。



▲雞汁風味脆米球口感酥脆、鹹香涮嘴。

3.建興餅店復古米袋米香餅

「建興餅店復古米袋米香餅」由基隆建興餅店將傳統零食米香做成一口大小，並裝在充滿古早味的復古米袋裡，外觀可愛又好吃。

▲「建興餅店復古米袋米香餅」外觀超可愛，裡面裝滿又酥又脆的米香餅。

4.台灣啤酒X金山藷童瑤 在地手作果香地瓜片

「台灣啤酒X金山藷童瑤 在地手作果香地瓜片」（2入組）以台灣啤酒在地鮮釀經典口味香甜荔枝／甘甜鳳梨打造地表最強地瓜片，且包裝還超吸睛，是台灣啤酒最經典的啤酒罐造型。

▲7-11獨家「台灣啤酒X金山藷童瑤 在地手作果香地瓜片」（2入組）。



▲又脆又香的地瓜片有香甜荔枝／甘甜鳳梨口味。



▲最新3款愛文芒果手搖杯來了。（圖／發發The Far Far Farm提供，下同）

發發「芒果假期系列」一共網羅3款芒果限定飲品，首推重磅回歸的「發發好芒優格」，是選用愛文芒果結合清爽優格，還吃得到芒果丁，酸甜口感超消暑，再來是這杯「楊枝甘露優格」，層層堆疊葡萄柚寒天凍、新鮮愛文芒果、奶香優格及厚椰奶，最後再加入芒果丁，打造豐富滋味。

最後的「芒芒高山青」則選用帶有青草香的高山青茶作為基底，搭配芒果果露、滿滿芒果丁，每一口都能喝到茶香結合果香，清涼又解渴，即日起於全門市正式上市。

▲3款芒果飲品通通吸得到芒果丁。