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不用「嘿」也可以！爆料： Siri 將進行重大改進

▲蘋果被爆用Siri竊聽用戶對話。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果Siri預計進行重大改革。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俐穎／綜合報導

彭博資深記者Mark Gurman爆料，蘋果公司正在對 Siri 進行重大改進，計畫在未來幾年內取消目前必須使用的「嘿，Siri」喚醒語音助手的方式。

Mark Gurman 在最近一期的《Power On》通訊中稱，蘋果正在研究讓 Siri 能夠在使用單個詞「Siri」作為觸發詞的情況下理解和回應命令，使用者不需要說「嘿，Siri」。

這個改變看似微小，但實際上是一個很大的技術挑戰，需要大量的人工智慧訓練和底層工程工作。之所以這樣解讀，主要是Siri 要能夠在多種不同的口音中識別單個詞「Siri」，而使用兩個詞 「嘿，Siri」能夠增加系統正確捕捉信號的可能性。IT之家比較了Siri和亞馬遜的語音助手「Alexa」差異，目前Alexa可以直接以命令觸發。

Mark Gurman 補充說，蘋果還在努力將 Siri 與協力廠商應用程式和服務進行更深層次的整合，以提供更好的幫助。預計 Siri 的改進將在 2023 年或 2024 年推出，也就是說最早可能在今年夏天與 iOS 17 一起在 WWDC 上公佈，這次活動預計將重點介紹蘋果的混合現實頭顯。

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