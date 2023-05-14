兩岸以詩歌會友　閩南詩歌節「雙語」詮釋余光中《鄉愁》　

▲兩岸詩歌會友，首次以國語和閩南語呈現詩人余光中《鄉愁》。（圖／校方提供）

記者任以芳／綜合報導



「2023年閩南詩歌節」開幕式暨詩歌朗誦會，昨13日在福建漳州閩南師範大學舉行。來自台灣的專家學者以及閩南地區的學校師生們以詩會友，其中，余光中的《鄉愁》首次國語和閩南話「雙語」呈現，給觀眾帶來不一樣的詩歌新感受。

本次活動由閩南師範大學、《詩刊》雜誌社主辦。當天一共展現25首詩歌朗誦。參與朗誦的兩岸作家和詩人紛紛表示，「面對面交流很溫暖，沒有比見面交流更好的方式了。」

「鄉愁是一灣淺淺的海峽，我在這頭，大陸在那頭……」朗誦會上，廈門大同中學老師鐘永許、卓鳳凰，首次以國語和閩南話融入朗誦，創新演繹余光中的詩歌《鄉愁》，讓在場觀眾有新的感動。

鐘永許說，「余光中也是閩南人，我們希望借助這首詩歌，表達老先生，以及兩岸民眾期盼團圓的心聲。」

祖籍湖南的台灣作家石德華，朗誦其疫情防控期間的原創散文作品《妖怪說的》，分享疫情帶來的生活變化和感悟。她表示《鄉愁》是從小聽到大的詩歌，當晚生動的演繹讓她感覺「鄉愁」就在眼前。

她還喜歡《紅色記憶·青春抉擇》等用演詩的方式帶入情境的朗誦。「很新穎，大陸詩歌和文化的傳承和發展，做得很好」，5年未參加朗誦會的她感覺大陸師生對詩歌的喜愛和認識，及文化自信又更上層樓。

▲兩岸以詩歌會友，傳承中華人文歷史。（圖／校方提供）

當晚，台灣詩人白靈帶來了一首自創的詩歌《大戈壁》。該作品創作於甘肅省敦煌行之後，抒發其遇見大陸錦繡山河的震撼和感想。白靈介紹他從小接受中華傳統詩歌文化的教育，兩岸詩歌文化、人文歷史一脈相承，人為無法割斷。

白靈表示，本次線下活動持續一周，涵蓋詩歌節、系列講座、研討會等，形式多樣，將進一步加強兩岸民眾的情誼和理解。「見面三分情，不是嗎？不見面自然就陌生和隔閡」，希望兩岸能多見面溝通，也歡迎大陸民眾多到台灣感受人文歷史及文化。

來自台灣的老師陳瑞松，是閩南師範大學文學院漢語國際教育系主任，也是當晚主持人。他說，「面對面的方式有溫度，很溫暖。」因疫情線下詩歌會停辦了3年，期待兩岸通過詩歌等文化藝術教育交流激發火花。

「閩南詩歌節已舉辦7屆，搭建了兩岸詩人、學者和藝術家學術研討及創作交流的平台。」福建閩南師範大學黨委常委、副校長何紹福表示，希望通過詩歌節及系列活動，弘揚中華優秀詩教傳統，推動兩岸文學文化融合發展。

▼疫情影響停辦三年，2023閩南詩歌節今年重新啟動。（圖／校方提供）