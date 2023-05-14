女副教授招生自稱「長相比較可愛」　陸網友暴動結婚了嗎？

▲大陸女副教授賣萌招生，自稱「長得比較可愛」 。（圖／翻攝 邵典個人網站）

記者任以芳／綜合報導

大陸一名28歲女副教授在網路上突然走紅，原因是她的招生帖自稱「長相比較可愛」，內容多數賣萌，贏得眾多學生的歡迎和支持，就連校長事先也認同年輕人「創意」招生訊息。不過，最後引起網友關注不是入學資訊，而是「老師結婚了嗎？」

據陸媒報導，來自大陸985高校西北工業大學的副教授邵典登上熱搜，光是學經歷十分亮眼。根據該校官網簡歷顯示，邵典在北大獲得學士學位，此後在香港中文大學獲博士學位，博導是深度學習與計算機專家、香港中文大學教授林達華教授，2023年1月入職西工大。

90後的邵典今年28歲，近期在西北工業大學和上海人工智能實驗室兩個單位開放碩士招生，在知乎帳號和學校官網教師主頁上發布一則《不正經招生指南》，引起廣大關注。

文中稱自己「長相比較可愛，圓臉，顯小，大致可以參考院系給我拍的形象……」會在招生時「賣萌」，通過一些「可愛」的姿勢和表情向學生展示自己的熱情和親和力，以此贏得學生的喜歡和信任。

招生條件也十分幽默，內容強調，「正直、善良（做人的前提），不怕吃苦（做科研不是容易的事情），有學術道德（這個是底線），有研究基礎（不喜歡數學計算機寫代碼的就算了），對人工智能有自發的興趣（興趣是最好的老師，不要變成我天天逼你去看論文），容易溝通（我就是有啥說啥的性格）。本人具體的招生優勢與劣勢歡迎郵件垂詢。」

▲大陸女副教授招生主頁 。（圖／翻攝 邵典個人網站）

邵典副教授「賣萌」招生不少網友點讚支持，截至5月13日下午4點已超過6800人次。有網友就表示，「邵老師每天實驗室最早到，經常為了實驗室的小夥伴們跑東跑西，真的是一位特別用心的導師！希望對相關領域有興趣、有基礎的同學可以提前聯繫。」

還有網友表示，「雖然跟我沒有關係，刷到了就必須點贊」、「雖然不知道這位老師是否真如文中所講，但是能發出來就會大差不差。」「能有這樣的導師會何其幸哉。」「全中國的高校導師都能如此，中國的科技創新能力還會懼怕美國嗎？」

關於這則《不正經招生指南》，她表示請示過校方高層，得的回應是支持年輕人的創新表達方式。同時，她也回應關於營銷、論文產出少等質疑。

對於一些抹黑言論，邵典希望網友發言前多爬文釐清真相，為自己的言行負責，對造謠誹謗將保留追究法律責任的權利。

由於不少網友「歪樓」，狂問是否已經結婚等私人問題，為了避免外界誤解，招生訊息完全被轉移焦點，邵典也回應，「已婚，和老公是西安鐵一中以及北大同學，二人很恩愛，希望不要被惡意評論中傷。」

▼大陸女副教授邵典長相清秀可愛，學經歷優秀 。（圖／翻攝 邵典個人網站）