參加明仁會春酒宴！花蓮3惡煞擄人拘禁恐嚇　2收押1交保

▲專案小組以迅雷不及掩耳態勢攻堅逮捕。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警局與花蓮地方檢察署3日起在檢察官指揮下，由警局刑事警察大隊、霹靂小組及花蓮分局共同掃蕩黑幫分子，瓦解以孫嫌為首之暴力犯罪集團，共計拘提及到案犯嫌3人、搜索4處所，查扣模擬槍3把、刀械及改造工具一批等犯罪工具，嚇阻及壓制不法幫派活動囂張氣燄。

▲住處現場查扣為數衆多槍枝及刀械。

今年3月竹聯幫明仁會高調舉辦春酒，甚至請來170名辣妹組成的星光大道，成為國內黑幫擾亂治安的禍首，經專案小組調查，以孫嫌為首的暴力犯罪集團平日好勇鬥狠，成員亦獲邀參加明仁會春酒，甚至犯下私自拘禁他人、持槍恐嚇蔬果業者、恐嚇取財等不法勾當來建立地盤及圖取不法利益，行徑極為囂張且目無法紀。

▲專案小組蒐證，對象曾参加今年竹聯幫明仁會春酒宴。

警方獲知孫嫌等人之惡行後立即組成專案小組，經多日綿密蒐證，埋伏跟監，兵分多路持搜索票由霹靂小組衝前，以迅雷震撼之態逮捕孫、李2人，連同先前已先落網的邱嫌，全案依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、毀損等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，首要目標孫嫌經檢察官訊後向法院聲請羈押獲准，邱嫌續押、李嫌2萬交保限制住居。

▲遭逮黑幫份子切移送花蓮地檢署擴大偵辦。

警察局長呂世明宣示：竹聯幫明仁會為近期最囂張的幫派，警方絕不容許任何不法黑道幫派侵害人民生命財產安全。專案小組一往無前，勇猛果敢將孫嫌3人逮捕歸案，今後仍將持續掃蕩清剿，尤其針對任何不法案件均深入追查幕後不良幫派、組織，刨根溯源，斬斷金流，要讓黑幫分子不是被關，就是在被關的路上。