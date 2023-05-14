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小孩熱痙攣「雙眼上吊」送醫！媽媽卡車陣心急求救　2警幫開路暖翻

▲▼小孩熱痙攣，媽媽遇塞車心急，2暖警幫開路。（圖／翻攝自Facebook／桃園在地生活大小事）

▲原PO感謝員警幫忙開路。（圖／翻攝自Facebook／桃園在地生活大小事）

記者朱祖儀／綜合報導

孩子生病總讓父母心急如焚。桃園一名媽媽透露，日前孩子熱痙攣雙眼上吊，但當下她不在家，只能讓老公先把孩子送到醫院，自己再開車前往。沒想到在路上遇到塞車潮，讓她更加慌張，所幸在路上遇到2名好心員警幫忙開路，讓她可以迅速到醫院，為此相當感謝。

原PO在臉書「桃園在地生活大小事」發文表示，日前小孩高燒數天，送到急診後，醫師要他們先帶回家觀察，因此5月4日老公先在家照顧，她則到辦公室處理工作，打算下午再回家輪班接手。不過她剛到辦公室坐下來，就接到老公的電話，說小孩突發熱痙攣，出現雙眼上吊、嘴唇發紫、四肢僵硬的狀況，已經緊急叫救護車了。

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原PO當下心想，如果從桃園回到中壢家中會來不及，於是打算直接到醫院會合，一路上也忍不住自責為何沒有陪在孩子身邊。但早上9點從桃園市區民族路開往林口長庚的路上，該時段車潮非常多，她只能在車上乾著急，「這天是身為媽媽我最心急如焚的一天」。

隨後看到有警車在前方，原PO猶豫了一下便上前詢問能否幫忙開路，員警回應，若是小孩在車上一定會幫忙開路到醫院，但以當下狀況，只能幫她開路到脫離塞車路段，讓她快速抵達醫院。

得到幫助後，原PO拍下警車照片，心想等到孩子平安後再去親自道謝，結果等到一切忙完，才發現照片過於模糊，行車紀錄器的影片也已經被洗掉，寫市民信箱也沒有用，只好上網PO文希望能找到當時的員警。

文章曝光後掀起討論，不少網友表示「只要是緊急合理的拜託，警察為民服務都沒有關係，心存感恩就好」、「桃園員警真的很棒，我也（遇）過這種案例，不但開路緊急救援服務，到醫院還協助關心醫療程序。雖時隔兩年，恩德永遠存在心中」、「有警察開路，是非常感動的事，辛苦警員了」。

不過該文章也真的釣出當時救援的員警回應，「我是當初幫妳開道的警察，感謝妳還特地發文跟警察致謝，希望妳的小孩平安長大，不用特地來親自感謝，希望善念延續下去」，桃園分局督察組承辦人也留言指出，「本案經詢問是桃園分局武陵派出所員警所協助您，其中一位即為上面的警察，感謝您特地發文致謝，本組將予該2員適當獎勵」。

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