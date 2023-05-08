分手不爽…警狂PO前女友肉照！喊「D奶淫蕩嬌娃」：需要男人關愛

▲新北市警員不滿女友與其分手，竟到處留言、PO文外流對方肉照，並留下不堪入入的字眼，令女方大受打擊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名警員A男（化名）不滿被分手，竟在IG、臉書、推特、LINE等社群軟體，到處留言、傳訊、PO文稱前女友是「林口母狗」、「喜歡約砲」、「公車」、「香爐」等，還附上前女友裸照、個資，讓對方精神大受打擊，需要去心理諮商。日前法院判A男應賠償前女友76萬餘元，可上訴。

判決指出，A男因不滿前女友提分手，2021年3月至8月底間，在多人的IG底下留言，「夠騷夠會玩，一夜情3P樣樣來」、「一直跟別人無套打砲內射」、「舌頭夠靈活」、「喜歡遊走在男人胯下遊戲人間」；並使用前女友的本名、照片在臉書註冊，公開貼文附上前女友照片，「天生公車任人上，天生香爐任人插」、「敢玩敢無套」、「在深山享受男人的公狗腰」。

除此之外，A男再用LINE以「前女友全名」加上「林口騷貨」作為名稱，傳送多則訊息、前女友性交照片給他人，稱「限北北基桃地區可約」；又在推特上留下各種淫穢字眼，例如「淫蕩嬌娃，翹臀一撞就愛不釋手」、「林口母狗發情中」、「先露個D奶給各位打手槍」，並曝光前女友高中、大學就讀的學校，以及身高、體重、年齡、生日、聯絡方式等資訊。

新北地方法院審理後，刑事部分依照犯散布文字誹謗、個人資料保護法第四十一條之非公務機關非法利用個人資料等罪，判處應執行有期徒刑1年，得易科罰金；民事部分判A男應賠償前女友包括心理諮商費用在內的醫藥費、精神撫慰金，共76萬750元，全案仍可上訴。案發後，A男遭到停職。