哥倫比亞海軍攔截最大「運毒潛艇」 查獲3噸古柯鹼

中央社

哥倫比亞海軍12日表示，已在太平洋破獲國內最大的「運毒潛艇」，這艘潛艇長約30公尺、寬3公尺，艇上發現了3噸古柯鹼。

法新社報導，這艘半潛式潛艇在5月9日前往中美洲途中遭到攔截，這是販運毒品到美國最常走的路線之一，美國是哥倫比亞古柯鹼的最大消費國。

海軍在聲明中指出，被拘留的船員分別為45歲、54歲和63歲的哥倫比亞人，他們聲稱被「販毒組織強迫」將潛艇駛往中美洲。

在過去30年中，哥倫比亞海軍已查獲228艘載有毒品的半潛式潛艇，它們不會完全沉入水下，被毒品走私分子用來躲避海岸防衛隊和其他政府單位的偵查。

其中一部分潛艇原定前往美國，而另一些潛艇則在航向歐洲途中於大西洋遭到攔截。

這是自1993年哥倫比亞有紀錄以來，遭查獲的最大哥國「運毒潛艇」。

海軍表示，這次查扣的古柯鹼在毒品交易市場價值大約1.03億美元。

▲中美洲毒品運輸猖獗，圖為巴拿馬先前查獲的大量古柯鹼（示意圖／路透）



根據法新社，哥倫比亞是世界上最大的古柯鹼製造國，該國法律規定，使用、建造、銷售、擁有或運送「運毒潛艇」將面臨最高14年的刑期。

根據聯合國（United Nations）數據，古柯的種植面積在2021年已擴大到20.4萬公頃，古柯鹼可以從這種植物中提取。

這是自21年前開始監測古柯種植面積以來的最高數字，古柯鹼的產量也同步增加，從2020年的1010噸上升至2021年的1400噸。