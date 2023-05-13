南韓時隔4年「爆發口蹄疫」！撲殺500隻韓牛慘遭　出口計畫恐受阻

▲南韓時隔4年再度傳出口蹄疫，防疫當局撲殺忠清北道清州市境內5處牧場的500隻韓牛。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓時隔4年再度出現口蹄疫！忠清北道清州市有5處飼養韓牛的牧場近期爆發口蹄疫，防疫當局在現場驗出O型口蹄疫病毒，因此緊急撲殺500隻韓牛，目前仍未釐清具體感染途徑，懷疑有可能是病毒從中國經空氣傳播。當局擔憂南韓一旦被從非疫區國家名單中除名，恐怕導致政府擴大韓牛對外出口的計畫化為泡影。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓農林畜產食品部今（13）日表示，忠清北道清州市清原區北二面有5處韓牛牧場從10至11日陸續傳出口蹄疫，當局緊急撲殺500隻韓牛作為處分，口蹄疫在牛、豬、山羊等哺乳類偶蹄目動物中具有相當強的傳染性，若一隻牛或豬感染口蹄疫，則整座牧場的偶蹄目動物必須被全數撲殺。

距離南韓上一次發生口蹄疫，已經是4年4個月前的2019年1月。

農林畜產食品部緊急派遣防疫和疫調小組前往當地，嚴格控管外部人士、家畜、車輛進出該牧場，針對清州市、大田廣域市、世宗特別自治市、忠清南道天安市、忠清北道報恩郡、槐山郡、鎮川郡、增平郡等周邊7個市與郡的偶蹄類牧場和道路進行消毒，同時針對口蹄疫牧場周邊3公里內的200多處牧場以及疫調相關的400多處牧場進行特別管理。

儘管南韓政府緊急防堵口蹄疫擴散，但南韓向世界動物衛生組織（WOAH）提出「非疫區國家」（口蹄疫清境國）申請的計畫恐化為泡影，這導致南韓無法兌現農林畜產食品部將韓牛出口量從去年44萬噸擴增5倍至今年200萬噸的承諾，而當局原本計畫在獲得承認為非疫區國家後向新加坡、越南出口韓牛，如今也難以實現。

據悉，南韓曾於2014年5月被列入口蹄疫非疫區國家名單，然而同年7月再度出現疫情，便被從名單中移除，此後陸續傳出零星疫情。

另外，南韓和馬來西亞計畫簽署「清真食品」認證，向該國出口韓牛，目前農林畜產食品部長鄭煌根已於11日搭機抵達當地進行協商。雖然南韓目前已傳出口蹄疫疫情，但兩國協議所使用的韓牛來自江原道洪川郡，距離爆發口蹄疫疫情的忠清北道清州市有一段距離，因此判定應不受影響。

報導指出，上一次南韓爆發口蹄疫已經是4年前，目前當局尚未釐清口蹄疫的傳播途徑，且每年4至5月、10至11月皆會針對牛、豬接種疫苗，去年下半季疫苗抗體陽性率達97.5%，至於今年上半的施打工作已於本月12日完畢，截至4日前的接種率為93%，因此當局懷疑口蹄疫病毒是從中國經由空氣傳播感染，因為中國今年3月就曾驗出O型口蹄疫病毒。