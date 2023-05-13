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大陸 大陸焦點 特派現場

兒子吃到「用過保險套」　母怒向飯店求償：得性病怎辦？

▲▼兒子吃到「用過保險套」　母怒向飯店求償：得性病怎辦？。（圖／翻攝微博）

▲孩子在地上撿到保險套，隨即塞入口中。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名女子「五一」期間帶著孩子赴湖北武漢旅遊，但入住飯店後，他竟看見孩子在嚼一個地上撿來的保險套，而且還是用過的，氣得向飯店求償。

根據報導，陸媒報導，女子表示，入住飯店後，她正在換衣服，一回頭就發現孩子嘴裡正在嚼一個保險套，問孩子從哪裡撿來的，說是地上撿來的。

女子嚇得馬上叫孩子把保險套吐出來，但噁心的是，保險套竟然還是用過的。女子指出，孩子的嘴巴前一天才動過手術，有傷口，很擔心孩子因此感染性病。

▼最噁心的是，保險套還是用過的。（圖／翻攝微博）

▲▼兒子吃到「用過保險套」　母怒向飯店求償：得性病怎辦？。（圖／翻攝微博）

女子氣得要求飯店賠償，但飯店回應，他們的打掃程序是阿姨打掃衛生之後，經理查房，如果保險套在地上這麼明顯，不可能沒發現。

女子已經帶孩子到醫院進行了一次病毒檢查，目前顯示陰性，但確定完全沒事必須等待3個月後。

經過協調後，飯店表示願意承擔女子此期間產生的交通費與醫療費，但若孩子確實被查出問題，只能走法律途徑解決。

事件也在網路上引起許多討論，不少網友都認為女子可能是來碰瓷的，「保險套這麼明顯，大人進房時沒看見？」「這麼巧孩子才剛動完手術？」「是不是想來碰瓷，賺點賠償金啊？」

但也有網友認為飯點的確可能有疏忽，「我之前也遇過這種情況啊！」「很多飯店清潔做得很隨便。」「五一期間客流量大，人手不足出現很多狀況吧？」

▲▼兒子吃到「用過保險套」　母怒向飯店求償：得性病怎辦？。（圖／翻攝微博）

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