痴男撒百萬斗內！怒控正妹直播主「月見3次」攏系假　討錢慘輸

▲粉絲撒108萬元斗內，怒控直播主未遵守每個月見面3次的約定。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pexels）



記者黃資真／台北報導

李姓男粉絲為了追求葉姓直播主斗內108萬餘元，控訴葉女未遵守每月見面3次的約定，憤而提告請求返還斗內金。台北地院認為無證據可證明雙方有明確協議，駁回李男之訴。

李男主張，葉女在2020年2月主動以LINE官方帳號接觸他，因此特地前往直播間看她直播，期間會不定時斗內，為了追求葉女，他也持續贈送禮物給對方，直到同年7月間，2人曾私下見面過3次。

但李男認為感情0進展，向葉女表示不願再贊助，並指控葉女得知後以剛加入平台為由，拜託他繼續支持，他因而提出每月見面3次為贊助條件，獲對方答應後，他又在該平台儲值了108萬8373元，購買虛擬禮物送給葉女；不過葉女卻遲遲不履行約定，持續以話術哄騙、推託，因此對葉女與直播平台提告請求返還所有的斗內金。

葉女則表示，雙方從未有訂下協議必須每月見面3次，且自己作為直播主，粉絲送的禮物是基於衡量自身經濟能力後，為了聲援喜愛的直播主而自主提供，她未有任何侵權或詐欺行為，在2021年3月至5月間也有與李男單獨用餐3次；直播平台則稱，與葉女無僱傭關係存在，自無須負擔連帶損害賠償責任，且李男提起刑事告訴部分，已認定葉女無構成犯罪。

法官勘驗對話紀錄，2人雖表明彼此有一定關係，但沒有協議規定只要李男斗內，葉女就必須與他見面，如何與葉女相處也僅屬李男答應儲值之動機，難以證明協議存在，請求返還108萬餘元無據，直播平台免負連帶責任，判決駁回李男之訴。可上訴。