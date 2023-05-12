5千元丟水溝！球迷怒曝「戰神見面會」慘況　主辦方FB炸鍋

▲球迷開批「戰神」見面會辦得很爛。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

NBA傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）11日舉行訪台「FEAR NO ONE」粉絲見面會，天母體育館湧入近2500位粉絲。結果見面會結束後，不少粉絲傻眼開罵，灌爆主辦方粉專，「5000元丟水溝，真的最盤的那種」、「要不是對AI有愛，我一刻都坐不住」、「失敗的活動！一個好好球星，被爛活動搞壞了。」

艾佛森「FEAR NO ONE」見面會活動由「Evolution Sports」主辦，不過見面會結束後，大票粉絲超不滿，紛紛到主辦方粉專留言，「建議大家可以連署投訴消基會，請他們的負責人給個說明」、「5000元丟水溝，真的最盤的那種，以後一定抵制這個主辦單位辦的任何活動。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

就有人爆氣指出，「這到底是什麼活動公司跟主持人？有沒有懂『尊重』這兩個字？完全不尊重AI，也不尊重買票進場的球迷，還不尊重你們安排好要表演的藝人」，認為活動流程感覺根本沒有安排好，甚至「戰神」似乎也不知道流程，整場沒給球迷互動時間。

▲有粉絲認為，「戰神」似乎也不清楚活動流程。（圖／記者李毓康攝）

另外，主持人訪問也很尷尬，因為完全不懂籃球還沒做功課，還玩到忘記一幫藝人要表演。而且「戰神」原本要投球，主持人竟然叫對方下來等，讓「戰神」也不爽，「完全沒用心準備活動，抽獎活動叫主持人抽？AI在旁邊投球」、「最後AI送球鞋後，活動單位竟然沒準備鞋給AI穿，就讓他赤腳走要要求他繞場」，不禁直呼超可悲。

其他球迷也紛紛怒怨，「說好的簽名勒？放心！我一定會去消保官那邊申訴的」、「說好的要給買票進場的球迷互動呢？北市大學生是來做什麼的？他們憑什麼和Iverson互動？有買票？有特權？另外藝人來幹什麼？這是AI見面會，搞得是廣告宣傳，這殺小？」「$5,000費城區路過，真D慘～整場都在看最愛球星的背影，乖乖坐著等，結果繞場被忽略。」

▲球迷不反對主辦方找大學生互動，但很不滿付了錢卻沒得互動。（圖／記者李毓康攝）

還有人狂搖頭，「座位號碼都是錯的就算了，不分票價根本都隨便坐，主持成什麼鬼樣子」、「雖說看得到偶像很開心，不過找一群連尊重都不知道怎麼寫的人、只想來蹭熱度的人來當來賓，然後主角晾成路人，真當是在開綜藝節目嗎？」「接機時就已經覺得一定不妙了，但沒想到會慘成這樣，我花了3000高鐵來回、3000特A區域，謝謝主辦讓我知道浪費6000塊是什麼感覺。」「結果在門口跟飯店等候的都有簽名，所以我到底買VIP幹嘛的？」