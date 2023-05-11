母親節親子活動看這！到新北閱讀節「500本優質繪本免費帶走」

▲信誼故事奶奶，將在本周六下午3點在新北市閱讀節，和親子一起遇見圖畫書裡的幸福。（圖／信誼基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

周末規劃母親節活動，不妨到新北閱讀節參與親子活動！信誼基金會本月推出系列親子活動，其中本周六（13日）在新北市閱讀節「閱讀遊樂園」內規劃「在繪本裡遇見幸福」親子同樂活動，邀請親子一起賞析圖畫書裡金句，透過繪本互動裝置和故事角色在草地相遇，且完成規定就可免費帶走一本信誼出版優質繪本，限量500本，送完為止。

五月是親子的月份，信誼基金會推出系列親子活動，從專家講座到親子戶外閱讀活動、室內繪本音樂會，以系列親子成長、體驗課程和活動，讓親子輕鬆、有感的掌握全新的生活步調和節奏。

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5月7日首先上場的是【信誼專家講堂】，由洪蘭教授主講「運動改變大腦，活躍孩子的人生」，實體和線上同步進行，而後天（13日）在新啟用的新北市美術館，信誼應邀與500輯合作，在新北市閱讀節系列活動「閱讀遊樂園」裡規劃「在繪本裡遇見幸福」親子同樂活動。

信誼表示，在「在繪本裡遇見幸福」活動，親子可以體驗「閱讀」和「設計」激盪的創意火花，邀請親子一起賞析圖畫書裡金句，透過繪本互動裝置，和故事角色在草地相遇，展開一場立體化的閱讀探索之旅，且在現場手持圖畫書金句手拿牌，與現場大書裝置或角色立牌合照，上傳FB或IG公開分享，就能免費帶走一本信誼出版的優質繪本。

此外，當天下午3點，信誼故事奶奶金尚芳，也將在草地上帶領親子一起玩唱圖畫書，北部地區的親子不妨前往新北美術館，在草地圖畫書裡和日常幸福相遇。