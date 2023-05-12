頭頂嬰兒、9人塞床墊過河！　8萬偷渡客搶今晚圓美國夢

記者崔子柔／綜合報導

美國2020年以新冠防疫為由頒布「第42條」（Title 42）措施，允許邊境執法人員快速驅逐越境移民，該法令將在當地時間11日午夜到期，現在美墨邊境已經湧入數萬人，準備等時限到期闖入美國。

有人把嬰兒裝在小行李箱內，頂在頭上徒步過河，也有人將數個大寶特瓶綁在一起，讓自己能藉此浮在河上，還有一個充氣床墊上承載了9個人。

▲▼移民將嬰兒頂在頭上。（圖／達志影像／美聯社）



美國德州艾爾帕索（El Paso）和墨西哥的華瑞斯城中間隔了格蘭河（Rio Grande），艾爾帕索市長李瑟（Oscar Leeser）表示，已經有約1萬人在邊界紮營等待，如果沒有支援，「我們可能撐不了多久」。

▲9人靠著一張充氣床墊過河。（圖／達志影像／美聯社）



德州公安部門官員桑切斯（Joe Sanchez）則擔心可能發生踩踏事件，「假設6萬人擠在一起，突然出現爆炸或警報聲響，現場只會一片混亂」，認為現在美墨邊界的人潮隨時可能會失控。

美國德州眾議員龔薩雷斯宣稱，他收到來自瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）的警告，在美國邊境措施即將解除之際，有多達8萬名委內瑞拉移民正湧向美墨邊境。

▼美墨邊境湧現越來越多移民。（圖／達志影像／美聯社）

