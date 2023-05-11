快訊／台中第一例！女學生「到過養豬場」染H1N2v　3人遭匡列

▲台中第一例！女學生「到過養豬場」染H1N2v，3人遭匡列。（示意圖、非當事人／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府衛生局日前接獲衛福部疾病管制署通知，台中市一名10多歲的青少年呼吸道檢體，檢出基因定序為H1N2v流感病毒。對此，衛生局表示，經了解該名個案於3月13日出現發燒、鼻塞、肌肉酸痛等症狀，經診治就醫並開立流感抗病毒藥劑，目前已康復，經匡列接觸者3人，皆未有類流感症狀，檢驗也未發現H1N2v病毒。

衛生局調查，女學生無境外活動史或是確診個案接觸史，只有豬隻接觸史，經匡列接觸者3人，皆未有類流感症狀，檢驗也未發現H1N2v病毒；另外，農政單位自病例接觸的養豬場採集檢體，未檢出H1N2流感病毒，還沒辦法研判其關聯性。

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衛生局長曾梓展說明，該名個案目前已康復，無傳染他人風險，請民眾無須恐慌。

衛生局指出，H1N2v病毒是新型A型流感，為第5類法定傳染病，主要與流行地區、活動史及禽畜接觸相關，症狀包含發燒、咳嗽、流鼻水、打噴嚏、肌肉痠痛、頭痛或極度倦怠感，少數個案甚至會有嚴重併發症，出現急性呼吸窘迫症候群、敗血性休克及多重器官衰竭；提醒民眾若出現上述疑似症狀且有流行地區活動史或禽畜接觸史，請儘速就醫，主動告知醫師接觸時間、發病情況，以利醫師評估通報及治療。