基隆夏日戶外電影院6月登場　文化中心外牆投放12場電影

記者郭世賢／基隆報導

基隆海港名聞遐邇，坐落於港邊的文化中心也是本地的知名地標，基隆市政府將利用文化中心建築物的白色外牆，作為城市大型的投影布幔，在夏季期間播放電影，今（10日）發言人余治明、文化局長江亭玫召開「亮點政見-夏日電影院」說明記者會，在夏季期間播放12場次電影，期望邀請到訪旅客與市民朋友一同在夜間欣賞另類的基隆之美。

▲基隆市府發言人余治明（右）、文化局長江亭玫（左）召開「亮點政見-夏日電影院」說明記者會。

余治明指出，為了迎接國內外遊客於夏日遊賞基隆，並於觀光之餘能夠共享歡樂溫馨的親子時光，基隆市文化局特別與「采昌國際多媒體股份有限公司」合作，特別挑選四部適合闔家觀賞的電影，自2023年6月4日至2023年8月20日多達12場次，於每周日晚間7時在基隆文化中心外牆播映。

文化局長江亭玫表示，為了帶給基隆市民及遊客不一樣的娛樂體驗，今年夏天別開生面的在基隆文化中心外牆投放電影，提供市民暑假親子同樂的新選擇，讓基隆「今年夏天很有戲」。

江亭玫指出，今年播放的電影，都是溫馨趣味，適合闔家一同觀賞的佳片，包括由奧斯卡製作團隊傾力打造，內容講述超越宇宙的友情，成為守護英雄的《笑笑羊大電影：外星人來了》；由阿德曼動畫工作室出品，為了部落傾力當一次真正英雄的《石器小英雄》；由電影版阿達一族動畫團隊打造的可愛爆笑狗狗冒險《小麻煩當家》；以及爆笑的極地冒險動畫《北極戰隊》。也感謝采昌國際多媒體股份有限公司共襄盛舉，願意為基隆盡一份心力，完全體現城市有愛的精神。