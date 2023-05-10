放寬日本草莓農藥引反彈！王必勝重申「沒有時間表」　審查至少3年

▲進口水果農藥殘留容許說明。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部食藥署在日本交流協會要求開放農藥「氟尼胺」、「克凡派」後，食藥署著手研議預告開放引發爭議。對此，衛福部次長王必勝強調，「開放沒有時間表」，過去審查程序至少要3年，會經過層層把關。

王必勝表示，台灣共核准400種農藥，用於7658項作物上，過去5年台灣共通過508件農藥放寬，其中日本有52件、佔比9.3%。

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王必勝強調，農藥種植會依照緯度、環境不同，需要的農藥不一樣，若國外進口產品含有台灣未准用農藥，就只能零檢出，除非業者依照程序申請，經過層層把關後，就會用科學方式訂定最高容許值。

「過去5年來並非每件申請農藥殘餘都能通過。」王必勝提到，有些農藥在世界上已經認定為致癌物，無論哪國提申請都不會通過，現在日本提出的2項農藥申請，相關程序依然在進行中，「沒有預告時間表。」

依照我國農藥殘留標準，草莓屬於小漿果類，可使用農藥共計144項，日本則准用326項，其中有120項與台灣相同。食藥署長吳秀梅表示，各國農藥標準是依照緯度、環境不同訂定，日本草莓農藥申請是依照一定程序進行，每個國家使用農藥規定不太一樣。

▼衛福部次長王必勝（右）與食藥署長吳秀梅開記者會說明食安問題。（圖／記者嚴云岑攝）