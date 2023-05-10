7寶媽爭議黑料爆不停！黃捷狂接民眾陳情　今臉書曝：高市府出手了

▲林叨媽媽Sydney挺孕肚登山。（圖／翻攝自acebook／林叨囝仔The Lins` Kids）

記者陳韻如／高雄報導

網紅部落客「林叨囝仔 The Lins' Kids」的媽媽Sydney近日爭議頻傳，還被挖出一連串黑歷史，更有網友質疑孩子們的自學狀況。對此，高雄市議員黃捷今在臉書上發文表示，近日來接獲許多民眾陳情，她目前已介入協助，同時也呼籲，「大家關心的同時，應給予父母尊重，但無論如何，一切都以孩子的安全為重，絕對要避免憾事發生！」

「林叨囝仔」媽媽Sydney被爆連累山友受傷引發抨擊，事後又接連被起底眾多黑歷史，甚至遭轟「利用小孩賺錢」，後來又有網友質疑孩子們的自學狀況。對此，「雜唸獸醫林叨爸」9日也在臉書發文護妻，「這十幾年一起經歷許多人生的考驗，我一直都很佩服我老婆，每天奔波，照顧全家人的餐食，身兼多職的每一天。」

不過，隨著事件越演越烈，高雄市議員黃捷也陸續接獲民眾陳情，希望她能介入協助，報護孩子的安全。

黃捷也在臉書上貼出7寶媽揹嬰兒滑雪的照片寫道，「劇烈搖晃嬰兒，可能引起「嬰兒搖晃症」，使嬰兒腦部受傷、顱內出血，嚴重可能致死。」黃捷表示，她以第一時間去跟社會局了解，「目前家防中心也正在全面調查是否違反兒童及少年福利與權益保障法相關情事，而教育局也關心孩子自學狀況。」

文末黃捷也說道，每個人育兒的方式不同，大家關心的同時，應給予父母尊重。但無論如何，一切都以孩子的安全為重，絕對要避免憾事發生！