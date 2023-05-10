▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨台北市議員張文潔因新北市行車糾紛9日召開「侯探長無心市政，新北警局吃案」記者會，對此，國民黨台北市議員游淑慧10日看完陳情人的現場影片指出，這位陳情人自己蛇行駕駛、不打燈號就變換車道，最後十字路口驟停，「撞到你的人已經夠倒霉，更倒霉的是新北市員警，還要被台北市民代亂指控」，更無奈大嘆現在「打侯無所不用其極」。

「打侯無所不用其極，蛇行駕駛也能哭訴？」，游淑慧指出，昨天看到一個民進黨台北市議員召開記者會，幫陳情人控訴新北市員警執法問題，標題還要加上一個「侯探長無心市政」。但她認真把影片看完後發現，這位陳情人自己蛇行駕駛、不打燈號就變換車道，最後十字路口驟停，讓她不禁直言，「撞到你的人已經夠倒霉，更倒霉的是新北市員警，還要被台北市民代亂指控。」

游淑慧強調，民代工作幫選民訴冤，而不是幫人仗勢欺警，更不要什麼事都想小題大作變成政治打手。

事發經過為新北市板橋區縣民大道日前發生一起故意行為的行車糾紛，一部賓士車疑不滿後方凌志休旅車對他鳴按喇叭，故意蛇行並急剎驟停，導致後車追撞，賓士車駕駛還撂人助陣，致凌志駕駛心生恐懼，對他提告恐嚇、公危，事後賓士車主向民代投訴，指稱警方處理不公，海山分局表示，故意的行車糾紛涉及公共危險罪，不以交通事故處理，未有偏袒不公。