40年來都捍衛的價值！　侯友宜「反黑金立場鮮明」：面對惡勢力永不妥協

▲侯友宜赴新北市議會備詢。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

為了2024立委提名，國民黨3月通過成立「中央選戰策略會報」，結果成員名單包含有炒股入獄前科的立委傅崐萁、以及 曾因賄選被判刑的前台南市議長李全教，引發黨內強烈反彈；新北市長侯友宜更罕見重批，任何政黨都不應被黑金綁架，黑金絕對不能復辟，政黨要戒之、慎之。侯友宜之所以如此語重心長，因為這是他從警40幾年來所要捍衛的價值，就是面對黑道、面對惡勢力，永不妥協，所以只要碰到黑金的議題，他一定會站出來勇於說不。

這就是侯友宜一生從事警察生涯最貼切的寫照，永遠站在黑金的對立面，因為對他而言，一旦政黨被黑金把持，就會影響到整體國家的利益，本質若不清明，最終也會被人民唾棄，所以政黨所作所為要能符合人民期待，就不能讓黑金的火苗在政黨內部滋生，如此才能確保政治的清廉。

從北市警察局刑事警察大隊分隊長，到桃園縣政府警察局局長，再到刑事局局長，然後警政署署長、中央警察大學校長，侯友宜在從政前，就已從事了30幾年的警察工作，而這也是一旦說起，最能讓他滔滔不絕的人生經歷，每當提起當年事蹟，從他的眼神中彷彿能看見當年辦案時的衝鋒陷陣，他曾說，是警察養他、教會他為國家人民做事，「就算犧牲我的生命也在所不辭」。

近侯人士認為，警察生涯給了侯友宜最大的滋養，讓他一路走來就與黑金勢不兩立，並且養成他嫉惡如仇的習慣，因為在他心裡國家利益遠超過一切，唯有國家安全，人民才能過得安心，同時這也是他從警察轉而從政的重要理念。

新北市議員葉元之透露，他記得侯友宜剛當新北市副市長時，有次為了要掃蕩八大行業，一連幾天都強力執法，當時很多不同黨籍議員都希望可以跟他私下溝通，不要這麼嚴厲，但侯友宜執法如山，完全沒有說情的空間，以致於當時很多同黨籍民代對他不甚諒解。

久而久之，當大家越了解侯友宜，漸漸能理解他的用心，而且因為侯的雷厲風行，才能讓新北市在刑案發生率、暴力犯罪人口率、竊盜犯罪人口率等，都名列六都最低的重要原因。從侯友宜的所作所為上可以看到，他不只是說說而已，他也實際執行。

侯友宜的警察性格，某種程度也反映在他的從政風格上，雖然他是國民黨員，但他與黨維持若即若離的態度，而對於有爭議背景的地方派系，侯友宜幾乎不沾鍋，雖難免遭致批評，但侯似乎也不為所動，例如今年3月，他對選策會開砲之後，事隔一個月，國民黨中常會通過第一波立委提名名單，身為提名委員的侯友宜出席常會，與立委傅崐萁兩人連握手都沒有，只有手拍一下而已;而與另一名立委提名人顏寬恒，更是直接「閃掉」，連握手都沒有。

以侯友宜從事警政工作數十年的經驗，怎會不清楚國民黨傳統派系運作的眉眉角角，就是因為了解，侯友宜深知地方派系就是兩面刃，稍一不慎，就會受制於人然後被反噬，「水能載舟、亦能覆舟」，所以他每一步路都得小心謹慎，因為「反黑金」真的是他一生最重要的信念。然而他的如此作風，令他的聲望名列前矛，也繳出不俗的施政成績，可見事在人為。

侯友宜可能是台灣第一位警察出身，且有機會參選總統的人，正因為他體認到黑金在台灣政黨政治依然存在，如果沒有正本清源，必將損及國家和人民利益，所以國民黨要重返執政，必須回應主流民意的期待，絕不能走回被人詬病的傳統黑金老路，更不能讓黑金綁架政黨的運作。



