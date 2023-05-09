都城隍廟捐事故處理智慧平板　高虹安：警民合作典範

▲新竹都城隍廟捐贈警局「交通事故處理智慧平板」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

新竹都城隍廟致力於社會公益，主動購置平板電腦等應勤設備12組，今(9)日下午由市長高虹安親自主持捐贈典禮，代表警察局接受捐贈，並回贈新竹都城隍廟感謝狀，感謝新竹都城隍廟以實際行動回饋鄉里、嘉惠市民，建立警民合作的典範，更提升竹市府為民服務的效率。

「大大加速警員同仁在處理事故的時間」市長高虹安表示，城隍廟一直是新竹市重要的信仰中心，同時也身兼重要的觀光景點，今天城隍廟捐贈非常特別，是一個可以象徵新竹市科技城的捐贈項目，讓警察同仁在第一線交通事故的處理上能快速完成任務。高市長特別感謝新竹都城隍廟管理人鄭來聖主動捐贈12組平板電腦等應勤設備給警察局，提升新竹市為民服務效率，朝向「簡化、優化交通事故處理程序」的目標邁進。

新竹都城隍廟管理人鄭來聖表示，交通是大家都很關注的議題，得知有這麼好的系統，讓警察同仁在處理交通事故時可以減輕負擔，且縮短民眾等待的時間，就立刻決定購置交通事故處理智慧化設備捐贈給警察局，藉此感謝市政府及警察局天天努力為民服務。

新竹都城隍廟傳承宗教文化不遺餘力，舉辦各項民俗宗教活動、促進宗教交流、增進社會福利，同時也致力於社會公益，每年協助清寒個案，給予急難救助金、喪葬補助費、清寒獎學金、學雜費、發放愛心白米等實質幫助。

警察局長張素菱表示，交通事故處理智慧化後，處理交通事故員警能在現場直接開案、上傳當事人資料、列印事故聯單等，縮短當事人現場等待時間，並提升案件處理品質，且不受時段、地點的限制，猶如行動辦公室，可依交通事故熱時、熱點機動派遣，感謝新竹都城廟給予警察局相關操作設備的支援，讓事故處理更快速。

今日捐贈儀式，新竹都城隍廟管理人鄭來聖、市議員陳治雄、蕭志潔、徐美惠、鍾淑英皆到場共襄盛舉。